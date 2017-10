Mii de oameni au petrecut la "Ziua Comunei Poarta Albă"

Din anul 2008, în fiecare an la data de 31 iulie, se sărbătorește, „Ziua Comunei Poarta Albă”. Chiar dacă este situație de criză, în acest an, reprezentanții autorităților publice din comuna Poarta Albă au găsit sponsori și s-au pregătit pentru a le oferi locuitorilor o petrecere pe cinste. Pe lângă interpreții care au urcat pe scenă, reprezentanții autorităților publice locale au făcut tot posibilul și au oferit gratuit locuitorilor comunei bere și băuturi răcoritoare. „Ziua comunei Poarta Albă a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2008, la scurt timp după ce oamenii m-au ales primar al localității. De atunci, am organizat în fiecare an petreceri cu excepția anului 2010, când, din cauza crizei, nu am mai putut organiza o astfel de manifestare. În acest an, cu ajutorul sponsorilor am reușit să ne reunim la Ziua Comunei unde observ că oamenii se distrează foarte bine”, a spus edilul Vasile Delicoti care era prezent în mulțime. El a mai spus că, astfel de întâlniri sunt benefice pentru locuitorii comunei care pot socializa într-un cadru mult mai plăcut, dar și pentru el, ca primar.„Îmi place când văd că locuitorii sunt mult mai deschiși atunci când ne întâlnim în astfel de conjuncturi. Sunt mai deschiși față de mine, în comparație cum sunt atunci când vin în audiențe la primărie. Acest lucru mă ajută foarte mult, deoarece îmi dau seama de ce anume avem nevoie pentru dezvoltarea comunei”, a mai spus primarul. Petrecerea a început la ora 15,00. În deschidere, au evoluat pe scenă copiii din localitate. Mai exact, elevii de la Școala nr.1 și de la grădiniță au oferit un spectacol de dansuri cu majorete, dansuri orientale și irlandeze. Mai mult, special pentru cei mici a existat și un număr de magie și iluzionism cu maestrul Rothini. În continuarea spectacolului, pe scena care a fost amenajată pe stadionul din localitate, au urcat nume cu rezonanță din muzica populară. Astfel, au cântat Petrică Mâțu Stoian, Mariana Ionescu Căpitănescu, Elena Zlatov și Elena Plătică. Nici iubitorii muzicii disco nu au fost uitați, pentru ei fiind invitați Giulia și DJ Project. Petrecerea s-a încheiat la miezul nopții cu un spectaculos foc de artificii.