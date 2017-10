Mihalache Neamţu îşi apără scaunul de primar în instanţă

Mihalache Neamțu își apără scaunul de primar în instanță

Primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, este decis să își apare scaunul de primar și să își dovedească nevinovăția în instanță. Neamțu spune că va ataca raportul ANI în cel mai scurt timp, menționând încă o dată că este de părere că Agenția a greșit în ceea ce îl privește.„Cu siguranță voi depune o acțiune în instanță. Cel probabil voi avea o întâlnirea cu avocat meu, iar mâine (astăzi-n.r.) sau luni cel târziu voi depune o acțiune în instanță. Trebuie să mă grăbesc pentru că am la dispoziție doar 15 zile din ziua în care am primit raportul. Voi lupta pentru a-mi dovedi nevinovăția, nu am ce să fac altceva”, a declarat Neamțu.