Mihail Neamţu va candida pentru un mandat de deputat în Arad

Mihail Neamțu va candida pentru un mandat de deputat în Arad

Președintele Partidului Noua Republică, Mihail Neamțu, a anunțat luni că la alegerile parlamentare din luna decembrie va candida pentru un mandat de deputat într-un colegiu din municipiul Arad, scrie Newsin.Prezent luni la Arad, Mihail Neamțu a afirmat că a avut discuții cu cei din organizația județeană a PDL, iar colegiul în care va candida urmează să fie stabilit. "Eu sunt arădean și cred că am toate motivele personale și profesionale pentru a viza o candidatură la Arad. Voi candida pentru un mandat de deputat, pe care îl vom identifica împreună cu colegii din Alianța România Dreaptă. Fac acest anunț cu deosebită plăcere, pentru că sunt arădean, am rădăcini în acest județ. Am copilărit de la vârsta de 6 ani într-un cartier cunoscut, cartierul Micălaca, și, de asemenea, într-o zonă superbă la poalele Munților Zărandului, în Târnova. Dincolo de acest aspect nostalgic al revenirii mele la Arad e vorba de sentimentul meu profund că Aradul reprezintă un vector de înnoire, un vector de modernizare, un vector de civilizație și de occidentalizare, până la urmă, pentru România în ansamblul ei“, a declarat Mihail Neamțu.