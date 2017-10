Mihail Kogălniceanu, locul în care conflictul interetnic a devenit tradiţie

Mihail Kogălniceanu, locul în care conflictul interetnic a devenit tradiție

Tensiune, divergențe de opinii și toate premisele unui conflict interetnic. Acestea sunt, după incidentele de sâmbătă din comuna constănțeană Mihail Kogălniceanu, coordonatele scandalului care pare să ia amploare între etnicii romi, pe de o parte, populația majoritară, admi-nistrație locală și Poliție Comunitară de cealaltă parte. Concret, după implicarea forțelor de ordine, în Mihail Kogălniceanu s-au deplasat, ieri, și deputatul Nicolae Păun, reprezentant al Partidei Romilor „Pro Europa” în Parlamentul României și președinte al Subcomisiei pentru problemele romilor din Camera Deputaților, Mircea Alexandru, liderul Partidei Romilor, județul Constanța, dar și Sorin Georgescu, secretar executiv în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică din Consiliul Județean Constanța. Deși, inițial, a fost anunțată și prezența deputatului Mădălin Voicu, acesta din urmă nu a mai ajuns la eveniment. Ieri, în jurul orei 11.00, câteva zeci de etnici romi s-au adunat în fața Căminului Cultural din Mihail Kogălniceanu, vizavi de sediul Primăriei din comună. Agitație, fierbere, oameni cu bandaje la cap, răni pe față, pe mâini și picioare reclamau, în prezența celui pe care îl recunosc drept lider, și anume Mircea Alexandru, președintele Partidei Romilor, județul Constanța, că trebuie să li se facă dreptate, din moment ce polițiștii comunitari din localitate i-ar fi agresat fără motiv. Cu toate acestea, niciunul nu îndrăznea să se apropie de sediul administrației locale, cu atât mai puțin să încerce să vorbească cu primarul comunei, social-democratul Valer Iosif Mureșan. Reamintim că sâmbătă, în Mihail Kogălniceanu, a avut loc un nou scandal între etnicii romi și forțele de ordine, incident soldat cu rănirea a doi cetățeni de etnie romă, dar și a doi polițiști. Scandalul a presupus un arsenal foarte variat: de la pietre până la gloanțe de cauciuc, chiar 50 de gloanțe. Localnicii nu mai vor să cultive pământul ca să-l recolteze romii Așa cum am putut afla de la gospodarul-șef, el nu a fost anunțat de niciun eveniment, de nicio discuție, cu atât mai puțin de prezența vreunui parlamentar în localitate. Chiar și așa, motivul pentru care etnicii romi s-au strâns vizavi de Primărie nu îi este deloc străin: „Probabil, bănuiesc că e vorba de conflictul dintre Poliția Comunitară și comunitatea de romi”, mărturisește el. Valer Iosif Mureșan nu se ascunde să recunoască problemele care, de ani de zile, macină localitatea: „Mihail Kogălniceanu are cele mai mari probleme din județ cu romii. La ultimul recensământ, cel din 2002, erau 296 de romi, la o populație de 11.000 locuitori. Ei (n.r. - etnicii romi) sunt certați rău cu munca, deși am încercat tot ce era posibil. Lumea s-a săturat, populația majoritară nu e datoare să cultive pământul ca să-l recolteze țiganii. Oamenii sunt terorizați de această comunitate de romi”, explică primarul. Totodată, gospodarul-șef ține să menționeze că, deși cunoaște că în cadrul Prefecturii Constanța există un consilier pe problemele romilor, nu a avut contacte cu acesta: „De cinci ani de când sunt primar, acest domn Constantin Constantin nu a venit deloc la Primăria Mihail Kogălniceanu. Trebuie să vină, să existe o colaborare, nu doar atunci când apar situații conflictuale. Trebuie să-i convingă pe romi că trebuie să muncească, să se implice mai des”, a adăugat primarul. Mai mult decât atât, Mureșan pare sceptic în ceea ce privește o rezolvare pe cale amiabilă a scandalurilor care izbucnesc frecvent în comuna al cărei gospodar șef este. „Mă îndoiesc că aceste conflicte cu romii se vor stinge. Sau, cel puțin, asta nu se va întâmpla prea curând”, a mai punctat el. „Nu sunt ușă de biserică” La aproximativ o oră după ce romii din Mihail Kogălniceanu s-au strâns în imediata apropiere a sediului Primăriei, la fața locului au ajuns atât comisarul șef Dănuț Pisică, adjunct al șefului Poliției Municipiului Constanța, cât și deputatul Nicolae Păun. Aflat în vacanță pe litoral, acesta din urmă a venit în comuna constănțeană pentru a încerca, potrivit declarațiilor sale, să se documenteze pe marginea „incidentului nefericit” care a avut loc la finele săptămânii trecute. „Să vedem cine a tras, în ce condiții, dacă au fost implicați minori… Nu spun că ei sunt ușă de biserică, ar fi o utopie. Dar prezența mea aici e motivată de faptul că ne dorim să monitorizăm evenimentele, pentru că un conflict interetnic nu face bine nimănui”, a explicat deputatul Partidei Romilor „Pro Europa”. După o rundă de discuții între pri-marul Mureșan, deputatul Nicolae Păun și comisarul șef Dănuț Pisică, dis-cuții la care a luat parte și Mircea Ale-xandru, președintele Partidei Romilor, s-a ajuns la concluzia că etnicii romi din comună trebuie să-și desemneze un lider care să fie recunoscut de toți și care, de asemenea, să aibă o influență benefică asupra lor. Nu în ultimul rând, cei care se consideră parte vătămată în urma scandalului de sâmbătă, iar aici a fost vorba de cetățenii de etnie romă, au fost sfătuiți să depună plângere penală la Poliția Comunală din Mihail Kogălniceanu. Deși mulți dintre romi strigau cât îi țineau plămânii că sunt victimele unei atitudini ostile a administrației locale și deopotrivă a Poliției Comunitare, de sâmbătă până luni doar o femeie a depus plângere penală. Așa cum a declarat deputatul Păun la finalul discuțiilor de ieri, etnicii romi așteaptă, în cursul zilei de azi, sosirea în localitate a avocatului Partidei Romilor, Maria Bechescu, astfel încât aceștia să-și cunoască exact drepturile, ținând cont mai ales de faptul că cei mai mulți dintre ei nici nu știu să citească. Atmosfera de ansamblu În timp ce romii cu bandaje, răni și vânătăi discutau pe un ton vădit conflictual cu polițiștii comunitari din curtea Primăriei, doi, trei copii cu vârste de până în șase ani luau exemplu și exersau câteva scheme de bătaie. Căci de „modele” nu duce lipsă localitatea în care, ne place sau nu, conflictul interetnic este, din păcate, deja tradiție.