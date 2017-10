Mihai Viteazul, apărătorul oraşului Năvodari

1

fara

domnule primar! reprezentam un grup de cetateni ai orasului navodari,nascuti in diverse zone din moldova dar crescuti in navodari,si va prezentam doleantele noastre legate de o viitoare statuie a lui stefan cel mare.oltenii sunt slab reprezentati in navodari.practic numai dumneavoastra.vrem si noi, moldovenii din navodari,o statuie cu un reprezentant al nostru.