Mihai Tudose: "Sunt tensiuni, inflexiuni, în partid. Şi eu am avut conflicte cu Carmen Dan"

"Și eu am avut un conflict cu doamna Carmen Dan. Eu spuneam ceva, ea altceva. Asta o discutie pe care o am înauntru, nu cu dvs. Dacă cineva vine si spune ca totul e perfect, e roz, a inflorit laleaua în glastră, nu e așa. Este un moment de inflexiune, sunt tensiuni, așteptăm să vedem ce se întâmplă", a spus Tudose, la Neptun.



Reamintim că este scandal la vârful PSD! Gabriela Firea a lansat critici fără precedent la adresa lui Carmen Dan, după ședința tensionată a PSD.



Primarul a spus că ministrul ar fi trebuit să demisioneze, pentru că are o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în 10 august, iar în acest sens a atras atenția că comisarii europeni i-au transmis Corinei Crețu că sunt îngrijorați de protestele din România, iar Jean Claude Juncker ar urma să menționeze România în discursul pe care îl va susține pe 18 septembrie. Revolta lui Firea vine după ce liderii PSD au respins solicitarea ei pentru demiterea lui Carmen Dan.

Mihai Tudose a declarat la Neptun, că și el a avut un conflict cu Carmen Dan, dar a refuzat sa spună dacă ministrul trebuie să plece din funcție.