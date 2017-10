Mihai Tudose, în vizită oficială la Bruxelles

Ştire online publicată Duminică, 09 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prima vizită în calitate de premier a lui Mihai Tudose va fi la Bruxelles, săptămâna viitoare.Primul-ministru are programate întâlniri cu președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, în cadrul unei conferințe de presă, că Mihai Tudose intenționează să facă, săptămâna viitoare, o primă vizită în calitate de premier, la Bruxelles, unde se va întâlni cu oficialii europeni."Cooperarea internațională, domeniul afacerilor europene, vor reprezenta într-adevăr axe prioritare pentru executiv și o dovadă se va vedea săptămâna viitoare, când într-adevăr premierul României intenționează și sper să realizeze, evident, să facă o primă vizită la Bruxelles pentru a se întâlni cu oficialii europeni. Întâlniri la care am plăcerea să particip în calitatea mea de ministru delegat pentru Afaceri Europene pentru a transmite acest mesaj ferm, România și actualul Guvern își respectă toate angajamentele asumate anterior și are de gând să aibă o colaborare foarte bună cu partenerii europeni și în același timp să-și susțină cauza, atunci când este cazul, în raport cu partenerii noștri de acolo", a spus Victor Negrescu, potrivit Romania TV.Întrebat de jurnaliști despre agenda vizitei premierului, Victor Negrescu a spus că aceasta este deja stabilită."Agenda vizitei este stabilită și pot să vă spun deja pentru că această informație este publică, într-adevăr, va avea o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, este deja publicată pe site-ul Comisiei Europene, dar va avea întâlniri cu toți oficialii importanți la nivelul instituțiilor europene, cu președintele Consiliului, domnul Tusk, cu președintele Parlamentului European, domnul Tajani, și cu o parte din comisari, evident, ne vom întâlni cu doamna comisar Corina Crețu, cu domnul comisar Timmermans. Este o vizită de o zi și o vizită care cred că va avea succesul scontat și mai ales este un mesaj pe care vrem să-l transmitem, un plus de seriozitate în relația cu Bruxelles-ul, și pot să vă spun că ne-am pregătit foarte bine pentru această vizită și sunt convins că premierul României va începe colaborarea cu Bruxelles-ul într-o manieră pozitivă pentru români și într-o manieră pozitivă pentru prioritățile actualei guvernări", a răspuns Victor Negrescu.