Mihai Tudose: Cu un ministru care-și permite să mă mintă nu mai am ce lucra

Ştire online publicată Miercuri, 10 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Mihai Tudose susține că ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit informându-l că, dacă l-ar fi demis pe șeful Poliției așa cum ea solicitase, cel propus să-l înlocuiasă își dorea această funcție, când, de fapt, acesta o refuzase. ”Dacă doamna Dan va fi lăsată să-și dea demisia, o voi accepta”, a mai spus Tudose.Unul dintre motivele de a nu pune în practică solicitarea ministrului Carmen Dan de demitere a șefului Poliției - în urma scandalului iscat în jurul polițistului pedofil din Capitală - a fost că acesta trebuia înlocuit, a spus Tudose, la Antena 3. ”Am aflat că propunerea nu dorea funcția, deci nu puteam demite pe cineva neavând pe cine să pun în loc”, a explicat premierul.În aceeași zi, spune Tudose, a întrebat-o pe Carmen Dan dacă este adevărat că persoana propusă nu dorea funcția. ”Mi-a spus că nu e adevărat”, susține prim-ministrul.”La prânz l-am sunat eu personal. Mi-a spus exact așa: 'În cursul dimineții m-am prezentat la Carmen Dan cu un raport prin care refuz această funcție. De când i l-am înmânat stau în anticameră. Nu doresc această funcție' ", a dezvăluit Tudose.Premierul a precizat că nu mai are ”ce lucra” cu un ministru de Interne care își permite să-l mintă ”în halul ăsta” .”Dacă va fi lăsată, domnia sa își va da demisia”, a mai spus Tudose.Doar o parte din informațiile vehiculate zilele acestea despre Poliția Română au fost reale, afirmă prim-ministrul, adăugând că i-ar fi demis ”pe toți” imediat după ce a aflat că suspectul în recentul caz de pedofilie din București este chiar un polițist - care n-ar fi la prima faptă de acest tip -, însă a trebuit să iasă de sub imperiul ”furiei” și să se bazeze pe ”informații oficiale”.”Am solicitat de luni un raport oficial pe ceea ce se întâmplă în acest caz. Dacă eram ministru de Interne îi dădeam pe toți afară sub imperiul furiei în prima zi când s-a aflat că agresorul e polițist. Pentru că poliția trebuie să asigure ordinea și siguranță cetătenilor, iar cazurile de pedofilie sunt cele mai detestate în toată lumea. Măsuri cu tăiat cu bardă în minister au mai fost. (...) Sub imperiul momentului, când afli că se intamplă așa ceva, te revolți și când vezi că pedofilul este și polițist te revolți și mai rău. Poate sub imperiul furiei oricare dintre noi lua o decizie de acest fel. Dacă ai trecut de momentul acela, începi să te bazezi pe informații oficiale. Raportul oficial a fost dat azi de dimineată. Lucrurile sunt complicate…”, a explicat Tudose.