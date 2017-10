Mihai Tararache cere TVA de 9% la toate serviciile turistice

Deputatul constănțean, Mihai Tararache, de la PNL, a susținut, recent, în plenul Camerei Deputaților, avizarea favorabilă a proiectului de lege care reglementează clasificarea pachetelor turistice, pentru a se putea aplica reducerea TVA-ului la 9% la întreg pachetul de servicii turistice, care a și fost adoptat de Camera Deputaților în ședința de plen.„Este o măsură pe care o cer de ani de zile și de care sectorul turistic constănțean avea mare nevoie. În intervenția mea, am punctat faptul că este necesară extinderea reducerii TVA la toate serviciile turistice. Această reducere, semnificativă, de TVA, va aduce beneficii atât operatorilor care vor putea practica prețuri accesibile pentru serviciile oferite, cât și turiștilor care se vor putea bucura de vacanțe la mare mai ieftine. România are nevoie de prețuri competitive pentru a putea fi atractivă în comparație cu țările din zonă, precum Bulgaria, Turcia sau Grecia”, a spus Mihai Tararache.Totodată, parlamentarul constănțean a mai cerut Guvernului României să aplice legea și să adopte de urgență normele de aplicare pentru voucherele de vacanță. „Este o lege pentru care, noi, la Comisia pentru industrii și servicii, am depus toate eforturile pentru a fi adoptată. Reamintesc faptul că acest act normativ, care a fost adoptat de Camera Deputaților de mai bine de un an de zile, este astăzi subiect de corespondență între instituțiile care trebuiau deja să avizeze și să aplice normele, deși termenul era 1 ianuarie 2015, asta în timp ce sectorul turistic are pierderi de peste 50 milioane de euro de la începutul anului. Așa cum am mai spus-o, legea voucherelor de vacanță reprezintă o gură de aer pentru turismul românesc și mai ales pentru Constanța și turismul de pe litoral, care ar beneficia în fiecare vară”, a mai adăugat Tararache.Pe de altă parte, deputatul a făcut, în cadrul intervenției sale, și o solicitare prin care a cerut stoparea abuzurilor pe care le-ar săvârși cei de la ANAF.