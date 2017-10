Mihai Sturzu: „Victor Ponta va deveni cel mai tânăr preşedinte de stat din UE”

1

Limba de lemn sau hartia de turnesol

Cum recunoastem o substanta acida ? Co o hartie de turnesol,bineinteles ? Cum recunosti un caine rau ? Cainele are negru in cerul gurii. Cum recunosti un bolsevic ? Bolsevicul are limba de lemn si are rosu in cerul gurii.George Pruteanu: „limba de lemn e modalitatea de a spune cât mai puțin cu cât mai multe cuvinte… deoarece … Puterea trebuia să dea impresia că ea comunică cu supușii, dar scopul real era să nu le transmită nimic clar”.Ascultati ce ne transmite tanarul bolsevic Mihai Sturzu :„INTALNIREA ....a fost UNA FOARTE BUNA.Am obținut confirmarea...că toți colegii mei sunt EXTREM de DETERMINANTI. Va fi un SEMNAL URIAS.....ASA CUM A SPUS SI PREMIERUL IN DISCURSUL SAU.....membrii TSD pot sa DUCA MESAJUL sau, VIZIUNEA sa pentru o Românie MAI BUNA.....” Mai ramane o intrebare:ce scoala are acest tanar comunist ?