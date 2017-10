Mihai Răzvan Ungureanu vrea Cod de etică al parlamentarilor

1

Stau stramb si gandesc

drept, dece candidatii ARD ne socotesc tampiti si amnezici pe(mai) toti.!Am primit ,, schema,, lui Dan Culetu. Cinic barbatul. Zice ca el cu ARD ,,reporneste inima Romaniei,,, daca asta ar mai fi posibil dupa infarctul ce a durat cativa ani, inclusiv cand era prefect PDL.Mai scrie omul(finantist, de!) ca Statul sa permita creditorilor o intarziere de 2 ani la plata(pentru case) fara sa zica daca ar fi o banca atat de proasta sa accepte amestecul sau in afacerea sa.Mai zice catindatul ceva de depolitizarea invatamantului( ca si d-na Stavrositu, fost pdlista) de parca sustinatorul sau MRU nici usturoi n-au mancat....si o alta bomba; casatoria unica in biserica.Ofi bine , o fi rau, omul are ,,o inima deschisa pentru Constanta,, dar n-are habar ca in colegiul sau e un Camin de batrani pe care Boc si MRU i-a ARS cu 5,5% la pensie.Si ca sa-mi fie greata totala, in acelas colegiu mai candideaza(la USL) unul cu coada a la Macovei venit in Constanta de la Verzi.Si ma intreb: bre, eu(colegiul 9) cu cine dr.. sa votez?