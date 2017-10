Mihai Răzvan Ungureanu propune constituirea Blocului Unităţii Naţionale

Mihai Răzvan Ungureanu propune constituirea Blocului Unității Naționale

Președintele Partidului Forța Civică, Mihai Răzvan Ungureanu, a trimis o invitație reprezentanților partidelor de centru-dreapta din România la o dezbatere comună pe tema reunificării dreptei, propunând constituirea Blocului Unității Naționale. „Am lansat un nou apel către toate formațiunile de dreapta din România. Am trimis o scrisoare președinților PDL, PMP, PNȚCD, IRL și PER și i-am invitat la o discuție în care să hotărâm dacă mai este sau nu posibilă unitatea de acțiune a forțelor politice de centru-dreapta începând cu luna ianuarie a anului 2014”, afirmă Ungureanu, într-un comunicat de presă. El propune ca dezbaterea pe tema reunificării dreptei din România să aibă loc cât mai curând. „Împărtășesc îngrijorarea mea cu colegii mei din celelalte partide politice de dreapta. De la alegerile parlamentare din 2012 ne-am îndepărtat unii de alții și astfel fiecare am contribuit la un tablou al unei opoziții slăbite. Sunt convins însă că toți ne dorim același lucru: să scăpăm de o guvernare incompetentă și să luptăm împotriva corupției și hoției PSD-iste și lăcomiei PNL-iste”, spune Ungureanu. Președintele Forței Civice susține că „forțele de dreapta și din opoziție riscă să dezamăgească prin absență, tăcere și dezorganizare, iar singura șansă de a reuși este unitatea de acțiune, pentru a pune astfel capăt dictaturii USL-iste”.