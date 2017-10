MIHAI RĂZVAN UNGUREANU, online la Cuget Liber! Cursa spre Cotroceni, problemele şi criza politică din România

MIHAI RĂZVAN UNGUREANU, online la Cuget Liber! Cursa spre Cotroceni, problemele și criza politică din România

Ştire online publicată Joi, 20 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat în cursa spre Cotroceni, președintele Partidului Forța Civică,a fost prezent astazi în redacția Cuget Liber și a răspuns online întrebărilor adresate de cititori.a vorbit despre actuala criză politică din România, despre planurile sale la prezidențiale, problemele apăsătoare ale națiunii și soluțiile pentru rezolvarea acestora, dar a răspuns și la întrebarea dacă este sau nu ofițer activ al unui serviciu secret! Scroll mai jos pentru a citi întrebările și răspunsurile interviului.Intr-o ordine de la 1 la 5, pe ce loc clasați organizația județeană a Forței Civice Constanța la nivelul partidului si daca o sa susțineți propunerea făcută de aceștia pentru europarlamentare?MRU - In primele 10. Propunerea facuta de organizatia judeteana urmeaza sa fie analizata la Bucuresti si urmeaza apoi un interviu direct pe care candidatii il vor avea cu comisia de selectie si in urma votului politic se stabilesc lista si lporuile pe lista.Daca nu va uniti toate partidele de dreapta, usl o sa va spulbere.MRU - Aceasta situatie poate fi reala din pacate. Apelurile noastre catre unitate au ramas neluate in seama in 2013. Tot ceea ce sper este ca macar pentru lupta de la prezidentiale, pardidele sa accepte sustinerea unui singur candidat. In cazul in care aceasta nu se intampla, atunci anul 2014 va fi un an dificil pentru partidele din dreapta. USL este in momentul de fata cel mai bun agent electoral al pozitiei de dreapta.Cum vedeti actuala criza politica?Daca se va face vreo unificare a dreptei pe scena politica si o sa primiti un ordin sa va retrageti din cursa pentru ca dreapta sa fie reprezentata de Elena Udrea, o sa acceptati acest compromis?MRU - Sunt convins ca exista foarte multi oameni exceptionali in Romania care isi pot asuma responsabilitatea exercitarii functiei prezidentiale. Nu m-as pune niciodata in fata cuiva care are notorietate, credibilitate si o sansa mai mare de succes.Sunt un om care l-am votat pe Traian Basescu dar m-a dezamagit fiindca mi-a tăiat pensia si stiu ca ati fost sustinut de el. Care este relatia d-stra in aceste momente cu Traian Basescu ca sa stiu daca va votez?MRU - Institutionala. Intotdeauna a fost o relatie institutionala. Nu cred ca votul ar trebui sa depinda de asa ceva. Pentru votul la presedintie ar trebui sa ne uitam spre viitor nu inspre trecut.Dupa cum bine stim, alegerile europarlamentare sunt un bun barometru pentru alegerile prezidentiale. daca FC nu va trece pragul de 5% este clar ca partidul si implicit dvs ca lider aveti o mare problema. in conditiile astea, va veti mai asuma o candidatura la presedintie?Ce pozitie veti avea fata de piedicile puse de legiuitor (ce mai legiuitor!!!) fata de romanii care vor sa cumpere pamint agricol?Cum credeti ca poate fi reabilitat actualul sistem de sanatate?Cum vedeti dumneavoastra normalitatea in Romania?MRU - Respect al statului fata de cetateni. Respect al cetatenilor fata de cetateni. Normalitate inseamna recompensa dupa merit. Inseamna sansa pentru toata lumea si investitie in orice produce profit pentru generatiile care urmeaza. Normalitatea inseamna un limbaj politic european, decent. Nu inseamna doar patriotism de parada la 1 decembrie. Inseamna siguranta in strada, dar si securitatea propriului loc de munca. Normalitatea inseamna bani obtinuti curat, conform legii, nu prin coruptie. Inseamna dreptul de a pretui performanta.Sunteti ofiter activ al vreunui serviciu secret? Sunteti de acord ca ofiterii activi sa faca politica?MRU - Nu sunt si nu am fost ofiter activ al niciunui serviciu secret. Nu sunt de acord ca ofiterii activi sa faca faca parte din alte institutii. Sustin pentru pachetul de legi care se adres sigurantei nationale, impunerea unei interdictii a dublei angajari.Cum credeti ca puteti aduce acasa cei 3 milioane de emigranti romani?