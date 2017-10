Mihai Răzvan Ungureanu anunţă că vineri partidul Forţa Civică îşi alege noua conducere

Mihai Răzvan Ungureanu anunță că vineri partidul Forța Civică își alege noua conducere

Mihai Răzvan Ungureanu invită presa vineri la Convenția Națională a formațiunii Forța Civică, anunțând că vor avea loc alegeri pentru noua conducere a partidului, dar nu menționează explicit că va candida pentru șefia acestuia, așa cum de altfel se va și întâmpla.„Inițiativa Civică de Centru-Dreapta s-a născut din necesitatea coagulării forțelor civice și politice care pot schimba România, devenind într-un timp foarte scurt una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale din România. Forța Civică este vehiculul electoral ce va permite membrilor Inițiativei să-și asume un rol activ în viața politică, participând la alegerile parlamentare din acest an. În cadrul Convenției Naționale vor avea loc alegeri pentru noua conducere a partidului", transmite fostul premier printr-un anunț de presă.Pe 30 august, NewsIn a relatat, citând surse din cadrul Alianței de Centru Dreapta că partidul lui Mihai Răzvan Ungureanu se va numi ,,Forța Civică” și că acesta va prelua conducerea formațiunii. "Forța Civică" este un partid care există deja și care este condus de Adrian Iurașcu. Liderul FC admite însă apropierea de ordin doctrinar de cei din PDL și ICCD. "Avem discuții, consultări cu oameni de dreapta, de aici până la a da noi numele partidului nostru ca numele mișcării sunt basme de adormit copiii", a subliniat Iurașcu. Iurașcu a confirmat pentru NewsIn existența unor discuții cu lideri ai PDL și cu Ungureanu, dar și faptul că formațiunea se va alătura construcției din jurul PDL și a lui MRU. Iurașcu a spus că are o părere bună despre M.R.Ungureanu și că a și avut ocazia să discute cu el. "L-am văzut acum 20 de ani în niște emisiuni, m-a impresionat, e un om de o cultură deosebită, bine pregătit. Am avut mici discuții amicale cu dânsul, e un om pe care îl apreciez", a declarat acesta pe 30 august.