Mihai Petre va candida la Primăria Constanţa

3

perfect!

minunat, in perspectiva inlocuirii deja scarbitului primar in fonctie... dar, ce mai stim despre stimatul domn Petre? as dori sa aflu cu se va prezenta in campanie, ce aduce bun pentru constanteni ... din partea mea, are deja un vot, dar mi-ar placea sa-l acord fiind convins ca o fac spre binele tuturor, deci... CINE ESTE DOMNUL MIHAI PETRE ?