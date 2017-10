Mihai Petre se retrage din cursa pentru Primăria Constanţa. Care este motivul

Mihai Petre se retrage din cursa pentru Primăria Constanța. Care este motivul

Fostul consilier județean Mihai Petre, care anunțase, inițial că va candida la primăria Constanța din postura de independent, se retrage din cursa electorală pe motiv că nu a reușit să strângă semnăturile susținătorilor.Potrivit legii, el avea nevoie de minim o mie de semnături.„Cu regret, am decis astăzi să nu îmi depun candidatura la funcția de Primar al municipiului Constanța. Motivul este simplu și ține de respectarea legislației în vigoare: nu am reușit să strâng semnăturile necesare intrării în competiția electorală. De când mi-am exprimat intenția de a candida și până astăzi, m-am concentrat ca fiecare listă de susținători să fie reală. Din nefericire, lipsa infrastructurii logistice (corturi, voluntari) și financiare (bani pentru corturi și voluntari) au limitat considerabil efortul depus pentru colectarea numărului necesar de semnături. Am amânat acest anunț până în ultima zi, întrucât am sperat ca demersul meu să reușească. Astăzi a devenit clar că trebuie să accept realitatea, fără a privi la modul cum contracandidații mei au reușit să strângă semnăturile necesare sau la legea care îngrădește dreptul de a candida. Așadar, intenția mea de a candida la funcția de primar al municipiului Constanța se oprește aici. Le mulțumesc tuturor celor care au semnat, tuturor celor care m-au încurajat și tuturor celor care au fost alături de mine în ultimele două săptămâni. Chiar dacă nu îi pot reprezenta în această campanie electorală în calitate de candidat, lucru pe care îl regret profund, îi voi reprezenta și pe viitor în calitate de reprezentant al societății civile, postură din care voi lua atitudine împotriva abuzurilor administrației locale și voi sancționa derapajele clasei politice. Ies din competiția electorală cu satisfacția de a fi produs singurul Program de Guvernare Locală, Restart Constanța. Indiferent de numele primarului ce va fi ales pe 5 iunie, voi urmări ca acest Program să devină realitate. Tuturor candidaților le doresc succes în a se pune în slujba oamenilor, iar constănțenilor multă înțelepciune la vot”, a transmis Mihai Petre, prin intermediul unui comunicat de presă.Carmen MOCANU