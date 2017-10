Mihai Petre, posibil candidat la Primăria Constanţa în 2016

1

Mihai petre si toxinele

Nu punem la indoiala calitatile politice ale dlui Mihai Petre . Ne punem doar cateva intrebari. Daca nu ai fost in stare sa strangi in jurul tau o grupare puternica,sa zicem tineretul,sa realizezi ceva in partidul din care ai facut parte si ai avut functii importante, este greu de crezut ca vei reusi mai mult in calitate de primar.Existenta toxinelor in partidul din care ai plecat se datoreaza si dlui Mihai Petre.Sunt situatii in care este nevoie si de actiune agresiva nu numai de vorbe mestesugite si rostite in doi peri.Putem rezuma intreaga activitate politica a dlui M.P.la actiuni indreptate impotriva unor " lideri" din PDL Constanta, si acestea fara rezultat. Daca dl M.P. era cu adevarat un om politic , trebuia sa fie in stare , cu calitatile pe care indiscutabil le are , sa fi candidat cu succes la sefia cel putin a organizatiei municipale. Revenind la " toxine " dl M.P. le va gasi din plin in organizatia dlui Culetu, el insusi facand parte din categoria celor care n-au facut nimic bun pentru politica romaneasca.Dl Culetu a facut marea greseala sa primesca in organizatie deseuri toxice gen Cojocaru, care va fi incantat sa joace rolul de aplaudac si pe langa M.P.Ne intrebam cum se va simti dl M.P. alaturi de Iustian,figura anodina de frizer cu mandolina. Dl Mihai Petre va deveni credibil daca va reusi sa scoata toxinele existente in Forta Civica.