Mihai Petre ar putea fi revocat din funcţia de preşedinte al tinerilor din PDL Constanţa

1

nu-i frumos Mihai!

Draga colega,draga Mihai,n-ai procedat corect. Daca ajunsese-i "mare" conducator,nu trebuia sa musti mana ce ti-a fost intinsa.Ai atras pe langa tine toti PSD-istii infiltrati in PDL,care nici nu stiu pe ce lume traiesc ex. :aia cu dintii mari Vasile de te sperii de ea si ti-e frica sa n-o ia vantul ca are 20 kg cu tot cu ambalaj si mai e siii..pe alta lume,saraca, deasemenea pe Ulmeanu care este omul lui Banias,pe Soare...si exemplele pot continua)si te razboiesti cu cine? Cu D-l Chiru? Rusinicaaaaa!!!!!I-ati gasca si pleaca baiatule! Ai putina decenta !