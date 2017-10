Mihai Chirica, înlocuit și din conducerea PSD Iași

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost inlocuit din functia de presedinte executiv al PSD Iasi, printr-o decizie a Comitetului Executiv Judetean al filialei, edilul precizand ca a aflat ca ar exista o "hartie venita de la Bucuresti" in care se arata ca nu are dreptul sa ocupe nicio functie in organizatie, scrie News.ro. Chirica a declarat ca va contesta decizia.Mihai Chirica a declarat, sambata, pentru News.ro, ca decizia inlocuirii sale din postul de presedinte executiv al filialei judetene a fost luata cu o zi in urma, in sedinta Comitetului Executiv al organizatiei, dar ca va contesta aceasta hotarare.Chirica sustine ca mutarea s-a facut in urma solicitarii conducerii nationale a partidului, adaugand ca sefii filialei iesene s-au conformat imediat."La Bucuresti mi s-a retras in februarie calitatea de sef al organizatiei judetene, dar si cea de vicepresedinte national. Insa, am revenit in functia de presedinte executive al filialei iesene, in care am fost ales statutar la conferinta judeteana. Fusesem pus presedinte de filiala ca interimar, iar dupa ce s-a hotarat la Bucuresti sa fiu dat jos, m-am intors pe vechiul post, de presedinte executiv. In sedinta de ieri (vineri - n.r.) am aflat ca ar exista nu stiu ce hartie venita de la Bucuresti, in care se arata ca nu am dreptul sa ocup nicio functie in organizatia de Iasi", a afirmat Mihai Chirica.El a spus ca in reuniunea Comitetului Executiv al PSD Iasi de vineri s-a hotarat ca in locul sau sa fie numit senatorul Victorel Lupu."Voi contesta la partid aceasta decizie. Centrul poate decide doar in cazul functiilor in care numirea s-a facut la nivel national, insa postul de presedinte executiv eu l-am castigat in urma unor alegeri in filiala, deci Bucurestiul nu se poate amesteca", a declarat Mihai Chirica.Totodata, el a spus ca liderul PSD Iasi, Maricel Popa, presedinte al Consiliului Judetean, ca "va face un zero barat din filiala pe care o conduce"."Nu ma mai surprinde nimic la el. Isi asuma deciziile luate, dar sunt eronate", a afirmat Mihai Chirica, el precizand ca nu va pleca din PSD.In luna februarie, Comitetul Executiv National al PSD a decis inlocuirea lui Mihai Chirica din functia de presedinte interimar al PSD Iasi, dar si din cea de vicepresedinte, in urma declaratiilor critice ale edilului iesean la adresa conducerii partidului pe subiectul OUG 13. Mihai Chirica a cerut abrogarea OUG 13 imediat ce aceasta a fost adoptata de Guvern si a solicitat demisia ministrului Justitiei de atunci, Florin Iordache.