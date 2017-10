Mihaela Popa a demisionat din funcţia de vicepreşedinte PDL

Mihaela Popa a demisionat din funcția de vicepreședinte PDL

Senatorul Mihaela Popa a declarat că și-a depus, astăzi, demisia din funcția de vicepreședinte al PDL, ea precizând că în continuare va activa ca membru simplu de partid. Ea a spus că a fost dezamăgită de afirmațiile liderului PDL Emil Boc în cazul demisiei din partid a prim-vicepreședintelui PDL Sorin Frunzăverde."Mi-am depus demisia azi la partid. E un act unilateral. Voi rămâne simplu membru de partid", a declarat Mihaela Popa."Dacă eu, ca profesor, spun după un timp că îmi pare rău că un tânăr a luat examenul, atunci înseamnă că am fraudat examenul. La fel și în PDL, înseamnă că nu am avut alegeri libere. Nu vrea să fiu acceptată într-un for de conducere, ci vreau să fiu aleasă. Nu poți construi o democrație fără un exercițiu democratic în partidul de guvernământ", a declarat Mihaela Popa.Popa a mai spus că îl va susține în continuare pe premierul Mihai Răzvan Ungureanu, adăugând că speră ca acesta să facă ceea ce nu a făcut Emil Boc.