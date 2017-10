Microbuzele maxi-taxi, condiţii inumane pentru călători. Navetiştii din jurul Constanţei cer transport RATC

2

SE POATE D-NULE DIRECTOR DAR CARE SUNT INERESELE TALE CONTEAZA

cum nu stie ca nu se poate d-nul director de la RATC? unde era in anii 1990 cand mergea autobuz de la Tomis III pana la Lumina .a pai era muncitor la camp sau la strung in cine stie ce fabrica care nu folosea decat caruta sau tramvaiul 102 in zona industriala nu? cum poate sa spuna cu atata prostie ca nu se poate cand autobuzul 22 pleca din Tomis III si trece prin Ovidiu si Lumina si retur? A mai corect sa spuna ca acum aceste cosciuge de microbuze in care misuna purici, paduchi si put a pisat sunt afacerile lor si nu au interes sa repuna in functiune traseele cu autobuze RATC pt ca le scad lor afacerile.........d-nule director RATC nu iti pasa de calatori iti pasa ca iei cota parte de la microbuze, ca in loc sa te bucuri ca poti face angajari la RATC reintorducand trasee noi dar pe mataluta te doare la basca ca angajatii dumitale au salarii mici, ca ii dai afara pe capete ca ti maidanezele alea de muieri soferite pe 102 care conduc ca birjarii injura mai rau decat barbatii si conduc ca pe camp baga autobuzul la stop tot de numai vad nici pietonii stopul si nici masinile mici dar le ti ca au niste maine ca o cazma si barem nu conduc bine.......asa ca d-nule ti se rupe de calatorii de la RATC ca acele soferite pe care le ai angajate opresc autobuzul fix in balta 5 metrii de trotuar, ca conduc haiduceste ca nu au rabdare sa urce calatorii in autyobuz si inchid usile si pleaca ca maidanezel parca le fugareste dracul pe sosea si ca nu le pasa ca un copil e prins la usa sau un batran poate aluneca pe scara autobuzului.pai d-nule Director RATC DUMITALE DE CE ITI PASA IN AFARA DE SALARIU DUMITALE SI ESTI ACOLO COCOTAT PE SCAUN CA SA ITI PESE DE ANGAJATII DUMITALE SA LE DAI DE LUCRU SI DE CALATORII DIN CONSTANTA? DACA CETATENII CER REINTRODIUCEREA RUTELOR DE CE REFUZATI SA FACETI ACEST LUCRU? NU ESTI CAPABIL DATE BAIETICA LA O PARTE SI LASA PE ALTU SA CONDUCA RATC-UL............ce astea is autobuze la RATC harbuite, CE ASTEA IS SALARII LA SOFERII TAI DE II FUGARESTI PE STRASE U CA II URMARESTI PARCA IS INFRACTORI NICI SA FACA PIS LA CAP DE LINIE NU AU TIMP?