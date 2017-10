Micile partide politice se zbat între veşnica pomenire şi speranţa zilei de mâine

Micile partide politice se zbat între veșnica pomenire și speranța zilei de mâine

Partidele politice neaoșe care, în ultimii ani, au intrat într-un con de umbră sau care, altfel spus, au ieșit din linia întâi a politicii românești, au dispărut și din atenția electoratului. Pierzând atenția alegătorilor, ele au avut de suferit mai ales la capitolul voturi, astfel că, la momentul actual, partide precum PNȚCD, partid istoric, PRM sau mai tânărul PNG, această pseudo-formațiune … politică, sunt extrem de rar reanimate, iar acest lucru se întâmplă, de obicei, în preajma campaniilor electorale. „Cine își uită istoria, își uită soarta“ Despre ceea ce am putea numi un soi de moarte clinică a PNȚCD, președintele Organizației Județene Constanța, Tudorel Chesoi, a explicat că din punctul său de vedere partidul nu se îndreaptă spre groapa istoriei. „PNȚCD n-a abandonat lupta!”, susține Chesoi, menționând că, în opinia sa, ceea ce a dus la căderea partidului în dizgrația electorilor ar fi și o percep-ție eronată pe care românii au dezvoltat-o în timp asupra PNȚCD-ului. Mai exact, liderul țărăniștilor constănțeni susține că partidul „a deranjat, prin strategia sa, oameni care au făcut parte din conducerea regimului comunist” și că astfel a ajuns să fie catalogat drept „un partid care nu este deloc modern”. Admițând că „este foarte greu să revii în prim plan după ce ai suferit un eșec”, liderul țărăniștilor constănțeni a precizat că, în perioada următoare, PNȚCD intenționează să-și reconsolideze structurile din teritoriu. „Avem un proiect pentru reconstrucția partidului și, mai mult decât atât, au loc discuții pentru o mișcare de unificare a forțelor în PNȚCD și mă refer aici la discuții între Marian Miluț și aripa Sârbu, dar și la discuții cu Victor Ciorbea”, a declarat Chesoi. În pofida faptului că, în județul Constanța, partidul țărăniștilor se remarcă destul de rar printr-o inițiativă, președintele Organizației Județene s-a declarat încrezător în șansele pe care formațiunea politică le are pentru a reveni pe eșichierul politic: „Vorbim despre un partid istoric, ori cine își uită istoria își uită soarta. Actuala conjunctură ne favorizează revenirea”. Cu toate acestea, însă, țărăniștii constănțeni, continuatori într-o mai mică sau mai mare măsură a poli-ticii duse de Ion Rațiu și Corneliu Coposu, nu se evidențiază prin cine știe ce acțiuni sau demersuri. Cu excepția, poate, a unui sediu de partid în centrul Constanței și a unei sigle greu de ignorat. PRM Constanța abia are bani pentru chiria sediului de partid Mult mai prost decât PNȚCD-ul stau PRM-ul și PNG-ul. În vreme ce despre acesta din urmă nu se mai aude nimic, el nemaiavând, de altfel, nici măcar un sediu în Constanța, PRM are o oarecare activitate de… „subzistență”. Conform declarațiilor președintelui Organizației Județene, Mircea Stoian, peremiștii abia au bani pentru achitarea chiriei noului sediu. În ceea ce privește acțiunile de partid, Stoian a menționat: „Nu ne convine situația din țară, dar n-avem instrumente să intervenim”. De remarcat e, însă, că susținătorii lui Vadim Tudor nu au nici măcar un primar sau un viceprimar în județ. Opt consilieri locali în cele 70 de primării constănțene sunt „arsenalul” cu care PRM se poate mândri. Cel puțin curios este modul în care liderul peremiștilor constănțeni, membru al acestui partid de 12 ani, a lăsat să se înțeleagă că o posibilă resuscitare a partidului ar putea să rezulte din amplificarea protestelor societății civile. „Au loc dispo-nibilizări, suntem convinși că oamenii vor ieși în stradă și că protestele se vor amplifica. Asta e o conjunctură favorabilă unui partid sau altuia”. Întrebat, însă, dacă acest fel de a privi lucrurile nu e, totuși, unul greșit, Mircea Stoian și-a nuanțat răspunsul, spunând că partidul își va reface, în vederea unei posibile reveniri, vechile structuri de partid.