Mica Unire, sărbătorită pe platoul din fața Prefecturii. Militarii au defilat, iar copiii au dansat

Reprezentanții administrației publice locale din Constanța au marcat, ieri, Mica Unire. Evenimentul a fost aniversat, la Constanța, prin diverse acțiuni dedicate împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române.Manifestările au fost organizate de Instituția Prefectului Constanța, în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța, Consiliul Județean și Comandamentul Flotei și au avut loc pe platoul din fața Prefecturii Constanța. Cei prezenți au putut vedea un frumos ceremonial militar.Prezent la eveniment, prefectul Ioan Albu a dat citire mesajului ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Alături de el s-a aflat și primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.Edilul a spus că anul Centenarului are dublă semnificație pentru dobrogeni deoarece, pe lângă aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, dobrogenii marchează și 140 de ani de revenire a provinciei la România.„Astăzi auzim despre marea și mica Unire, la acel moment toate eforturile, toate energiile și-au dat mâna întru Unire. Pe atunci, nici nu îndrăzneau să viseze la Marea Unire, tocmai de aceea, astăzi, trebuie să ne uităm cu responsabilitate la tot ce ne-au lăsat înaintașii noștri, pentru că realizările importante se obțin cu greu, cu trudă, depășind de multe ori interese care ne dezbină și gândindu-ne întotdeauna la viitor. Întotdeauna, această aniversare vine într-un an încărcat de o semnificație cu totul aparte, peste tot în România, dar mai special la noi în Dobrogea, la 100 de ani de la Marea Unire și 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă. Mi-ar plăcea ca anul acesta, în fiecare zi, să cinstim memoria celor ce au făcut posibile aceste mari gesturi de patriotism. De asemenea, să ne gândim la viitorul pe care îl construim copiilor noștri și cred că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să spunem din inimă: La mulți ani, România; La mulți ani, români, aflați în actuala graniță a țării sau oriunde pe glob, suntem mai uniți ca niciodată! La mulți ani, dobrogeni!”, a spus Decebal Făgădău.Prins cu alte probleme, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, nu a putut fi prezent la eveniment, însă instituția a fost reprezentată de administratorul județului Constanța, Mirela Matichescu. Chiar și așa, șeful CJC a transmis, pe pagina sa de socializare, un mesaj cu ocazia acestui eveniment important în istoria României.„Se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române. În această zi, în 1859, românii din Moldova și Țara Românească au demonstrat forța unui popor! Astăzi, la Constanța, am celebrat determinarea, eforturile și curajul celor care, uniți, au realizat sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza primul pas pe calea înfăptuirii unui stat român. Viziunea celor care au făcut posibilă Unirea Principatelor face parte din patrimoniul național. Indiferent de regiunea de proveniență trebuie să insuflăm copiilor noștri aceleași idealuri pe care le-au avut toate personalitățile care s-au ridicat din mijlocul acestui popor curajos. La multi ani tuturor românilor! La mulți ani, România!”, a transmis șeful CJC, Horia Țuțuianu.În altă ordine de idei, la evenimentul organizat pe platoul din fața Prefecturii Constanța au mai participat reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, ai serviciilor publice deconcentrate, consulare, asociațiilor de revoluționari, veterani și istorici. Toți cei prezenți au urmărit cu bucurie un spectacol deosebit oferit de un grup de elevi de la Palatul Copiilor îmbrăcați în costume populare. La final, cei prezenți s-au prins în Hora Unirii.