"Mi-am retras plângerea în dosarul cu Traian Băsescu la Parchetul General"

Ştire online publicată Duminică, 25 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sâmbătă, că și-a retras plângerea penală pentru șantaj și amenințare depusă la Parchet împotriva lui Traian Băsescu."Aveți surse bune. (...) Confirm ceea ce ați aflat pe surse de la Parchet, din surse judiciare. Este adevărat. Nu a fost decizie simplă, m-am sfătuit cu familia mea, cu domnul avocat Bolcaș ...să știți că și cu mulți bucureșteni. Eu fac teren, merg în cartiere și i-am întrebat ce părere au despre acest dosar , despre această acțiune. Cei mai mulți bucureșteni, dar și oameni din alte județe, români care mi-au transmis emailuri, mesaje pe facebook, îmi spun că și-ar fi dorit cu toții, ca și mine, un verdict ceva mai aproape de momentul de care s-a produs acea situație în care eu am considerat-o șantaj și amenințare. Au trecut doi ani de zile (...) s-au întâmplat foarte multe lucruri și în viața mea, atât personală, cât și profesională. (...) După doi ani de zile, practic, fiecare român și-a făcut o impresie proprie în legătură cu acea situație.(...) În urma acestei analize am decis că nu putem să o luăm de la capăt ", a declarat Gabriela Firea la Antena 3, întrebată dacă dorește să confirme faptul că și-a retras plângerea depusă împotriva lui Traian Băsescu la Parchetul General în care-l acuza pe acesta de amenințare și șantaj.Ea a explicat că, formal, nu și-ar fi dorit să o ia de la capăt în acest dosar."Și atunci am luat decizia, am făcut o declarație în fața unui notar public, am dat această declarație de retragere a plângerii din motivele explicate și puțin mai devreme, iar domnul avocat Bolcaș (Lucian Bolcaș — n.r.) a mers cu acest document în fața domnului procuror, care mă sunase, mă invitase la audiere, s-a întâlnit cu avocații domnului Băsescu și s-a încheiat un proces verbal de constatare. Și, practic, așa închide dosarul", a declarat primarul general al Capitalei.Firea s-a declarat convinsă că Traian Băsescu, "în sinea lui, a regretat, dar nu a avut puterea ca în mod public să retracteze acele cuvinte"."Poate se va întâmpla de acum înainte", a declarat Firea.Procurorul general Augustin Lazăr a infirmat pe 27 iulie soluția dată de un procuror de la Parchetul General privind trimiterea în judecată a fostului președinte Traian Băsescu pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în legătură cu declarațiile făcute la adresa Gabrielei Firea, senator PSD la acea vreme.El a infirmat soluția de trimitere în judecată a lui Traian Băsescu, deoarece în rechizitoriu faptele sunt descrise la modul general, este luată în considerare doar percepția Gabrielei Firea în acest caz, iar depășirea limitelor libertății de exprimare nu implică în mod necesar intrarea în sfera răspunderii penale, se arată în ordonanța semnată de Augustin Lazăr, prin care s-a dispus reluarea anchetei în acest caz, scrie Agerpres.