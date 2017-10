Primarul Gabriel Tătulescu:

"Mi-am dat demisia din PSD, pentru că nu vreau să fiu sluga lor"

Primarul localității Saligny, Gabriel Tătulescu, a luat decizia de a candida independent la alegerile din data de 10 iunie, după ce și-a dat demisia din PSD. „Am nevoie de 200 de semnături pentru a putea candida independent la funcția de primar. Nu vreau să candidez din partea altui partid. Vreau să le arăt că o să reușesc și singur. Merg din casă în casă și le spun oamenilor adevărul, faptul că mi-am dat demisia din PSD și le povestesc lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Sunt mâhnit că cei de la PSD m-au anunțat în ultima clipă că au o altă preferință”, a declarat Gabriel Tătulescu. Decizia de a renunța la funcția de președinte al PSD Saligny și la calitatea de membru al formațiunii politice a fost luată de Gabriel Tătulescu după ce șefii de la PSD Constanța au decis ca altcineva să fie candidatul partidului la Saligny pentru alegerile din iunie. Maiexact, luni seară, a avut loc o ședință la sediul PSD Constanța, unde au participat și primarii din județ. În cadrul întâlnirii, au fost validate candidaturile pentru funcțiile de primari. Deși, în mod normal, actualul primar al localității Saligny, Gabriel Tătulescu, ar fi trebuit să fie desemnat candidat, șefii de la Constanța i-au făcut o „surpriză” și au anunțat un alt candidat, în persoana actualului viceprimar Ion Beiu. Supărat că nu a fost informat dinainte de ședință că șefii de la PSD Constanța au o altă preferință, Gabriel Tătulescu a luat decizia de a demisiona din partid. În acest context, primarul a spus că nu mai vrea să aibă de-a face cu un partid de trădători care i-a întors spatele fără să ofere nicio explicație și fără a-l lăsa să-și spună cuvântul și care până-n ultimul moment i-a dat de înțeles că îi va susține candidatura pentru câștigarea unui nou mandat la Primăria Saligny. „Până ieri, când am aflat că este propus candidat la alegerile din vară vicele în locul meu, partidulmi-a dat de înțeles că îmi susține candidatura. De-abia la ședință, când s-a dat citire listei, am aflat că nu eu voi fi candidatul la alegeri. Nici măcar nu-i pot considera bărbați, deoarece puteau să vină și să-mi spună în față dacă au ceva de reproșat. Știu ce i-a deranjat la mine, dar puteau să o spună. Am constatat că sunt niște oameni care nu au caracter și te abandonează după ce-și fac treaba cu tine, iar eu am refuzat să fiu sluga partidului. Nu am ținut capul plecat, ca alți colegi ai mei, și asta i-a deranjat. Nu am ezitat niciodată să-mi fac cunoscută părerea, chiar și atunci când aceasta i-a deranjat pe unii sau pe alții”, a declarat Gabriel Tătulescu. În altă ordine de idei, primarul Gabriel Tătulescu încheie cel de-al doilea mandat fiind unul dintre edilii din județ cu rezultate bune în administrație.