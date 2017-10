MESAJUL trimis din închisoare de ADRIAN NĂSTASE

Ştire online publicată Duminică, 20 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Pentru mine, anul ăsta, sărbătorile Pascale înseamnă mai mult drumul Golgotei. Sigur, aștept primăvara și mă bucură Învierea dar, și în această dimineață, ușa de la camera mea s-a putut deschide numai din afară. În noaptea de Înviere, pe care o petreceam cu familia - de obicei mergând la biserica din Cornu - am citit și am ciocnit ouă roșii cu mine însumi. Să nu credeți că sunt trist sau resemnat. Sunt însă dezamăgit să văd cum repetăm, an de an, Drumul nostru, al Crucii. Mă bucur să văd astăzi că s-a oprit ploaia și să privesc, printre firele de sârmă ghimpată, soarele. La prânz, vor veni în vizită Dana și Andrei. Așa voi simții bucuria sărbătorilor. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru urări și vă doresc zile de sărbătoare pline de bucurii, alături de cei dragi!", scrie Adrian Năstase, pe blog.