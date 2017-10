Mesajul PNL Constanţa la final de campanie: Daţi-ne şansa să demonstrăm că ceea ce promitem vom şi face!

1

psd

Unde ai trait pana acum Boroieneee.!...Parcurile dinCTA sant mai curate si frumoase ca niciodata....Strazile sant unice in tara asfaltate curate...Transportul in comun a fost modernizat de Radu...Orasul Vechi e mai frumos ca niciodata reabilitat pavat splendid....Promenada Cazinoului are stralucirea de alta data .Sau construit cartiere in plina criza basista..Blocuri in str Baba Novac...ANL uri in Poarta 6 si Faleza Nord, Toate Construite de Radu M.Statiunea Mamaia a ajuns sa se bata cu statiuni de lux gen Ibiza...Caravalele din Weekend ale lui Radu au adus sute de mii de turisti..Voi PDL+ Pnl santeti niste minciunosi care nu au realizat nimic..Mintiti cu nerusinare.