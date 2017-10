Mesaj pentru electoratul PMP, de la Constanţa: "De la Dunăre la Nistru, Băsescu să fie prim-ministru"

Mesaj pentru electoratul PMP, de la Constanța: "De la Dunăre la Nistru, Băsescu să fie prim-ministru"

„Nu am venit la Constanța cu o listă populistă de promisiuni. Am venit să spunem câteva lucruri. Primul ar fi că oamenii au nevoie de locuri de muncă și de investitori în oraș. Ultimele zile de campanie sunt esențiale pentru a avea un rezultat bun după 11 decembrie. Avem alături de noi cel mai experimentat politician al României și șansa ca Traian Băsescu să fie premier. Vă asigur că dacă PMP va ajunge în Parlament, vom avea un Parlament mult mai bun. Și vom avea și șansa să spunem: De la Dunăre la Nistru, Băsescu să fie prim-ministru”', a spus Robert Turcescu, cel care deschide lista pentru Camera Deputaților la Constanța.La rândul ei, Magda Bistriceanu, candidat tot la Camera Deputaților a mulțumit președintelui Traian Băsescu că a avut încredere în ea și i-a acordat șansa de a reprezenta PMP în Parlamentul României.Totodată, Dorel Constantin Onaca, candidat la Senat din partea PMP Constanța, a explicat că, în 2008, a decis să se retragă din politică, însă în momentul în care a observat cât de mult a avut de pierdut județul Constanța din cauza unor așa-ziși politicieni a decis că este cazul să revină pe scena politică, motiv pentru care acum deschide lista pentru Senat la Constanța.„Nici PSD, nici PNL nu au un lider asumat pentru funcția de premier. Singurul partid este PMP care îl are pe Traian Băsescu”, a punctat Onaca.Aplaudat la scenă deschisă, Traian Băsescu a afirmat că știe foarte bine problemele acestei țări.„Am prea multă experiență și știu prea bine problemele acestei țări. Noi ne-am bazat pe adevăr toată campania. Vrea să spun că România are trei probleme mari de fond. Aceste probleme sunt: natalitatea, educația și sănătatea. Întâi să le punem unde sunt, ca să vedem soluțiile. Dacă ne referim la natalitate, pe toate evaluările specialiștilor în 2050 România va avea 16,5 milioane de locuitori. Ceea ce, este limpede, ne va obliga la import de forță de muncă - din Asia, din țările arabe, din Africa. Soluția aici este să reversăm trendul natalității. S-a făcut un lucru bun în ultima perioadă, prin revenirea la indemnizații pe timpul concediului de maternitate de 85% din ultimul salariu al mamei sau a tatălui, dar mai trebuie făcute câteva lucruri: primul, creșe. Degeaba îi dai mamei timp de doi ani 85% din ultimul salariu, dacă după ce și-a terminat concediul de maternitate pleacă la serviciu și nu are unde lăsa copilul. Înseamnă că-și dă tot salariul pe o bonă. Degeaba îi dăm 85% mamei pe timpul concediului, dacă după creșă copilul nu poate fi dus la o grădiniță sigură, pentru că este clar, aici sectorul privat s-a limitat la a face o dezvoltare redusă care nu acoperă nevoile familiilor tinere. Deci, pentru a stimula familiile să aibă copii trebuie să declanșăm un program major de construcție creșe și grădinițe. Vă dau un element, la 430 de copii avem un singur loc în creșe. Ceea ce înseamnă că un program amplu de construcție de creșe și grădinițe trebuie să-l lansăm imediat, dacă vrem să reversăm trendul natalității”, a explicat președintele Traian Băsescu.Ulterior, el a vorbit și despre educație și a precizat că ultima analiză pe sistemul de educație românesc arată că la nivelul copiilor cu vârstă de 15 ani există 42% analfabeți funcționali.„Asta înseamnă că acei copii citesc, dar nu înțeleg ce au citit. Din ce cauză? Din cauza modului cum este organizat sistemul, adică curriculă neadecvată, pe de o parte, și, pe de altă parte, profesorii nu renunță la vechile metode de predare. Adică, în loc să organizeze o predare participativă pur și simplu ei merg, își recită 50 de minute lecția, copilul ia notițe, după care învață pe dinafară textele sau formulele și el nu e obișnuit să judece. A doua mare problemă după analfabetismul funcțional, este abandonul școlar, care este 19,1%, dat de Institutul Național de Statistică acum două săptămâni. Ne putem imagina cum va arăta România peste 20 de ani, când astăzi avem 42% analfabetism funcțional și 19,1% abandon școlar? Sigur, dacă la diminuarea analfabetismului școlar avem varianta schimbării curriculei și a modului de predare, pentru abandonul școlar lucrurile sunt puțin mai complicate. De ce? De regulă, acest abandon are loc în familiile sărace și cu mulți copii. Care e indemnizația pentru un copil? 80 de lei. Cu 80 de lei o familie nu poate trimite copilul la școală. Este clar că trebuie să focusăm ajutoarele sociale pentru familiile sărace către copil. Să mărim alocația pentru copil și o alocație de 450 de lei nu mi se pare deloc prea mare față de efortul unei familii de a trimite un copil la școală, a unei familii sărace. Mai mult decât atât trebuie să condiționăm punerea la dispoziție a acestei alocații de prezența la școală. Și atunci, cu certitudine vom reuși să diminuăm numărul de copii care abandonează școala”, a spus Traian Băsescu.Totodată, liderul PMP a vorbit despre a treia mare problemă, sănătatea.„Dacă vă aduceți aminte, în urma raportului unei comisii prezidențiale am încercat introducerea unei noi legi a sănătății, în 2012. Efectul a fost că, bazat pe dezinformare și minciună, în ianuarie 2012 bucureștenii au ieșit în stradă, au avut impresia că îi ia cineva jucăriile lui Arafat. Rezultatul este că s-a îngropat noua lege a sănătății. Nu putem spera să avem sănătate, atât timp cât finanțarea spitalelor se face exact ca finanțarea școlilor, adică funcție de zilele de spitalizare pentru bolnavi. Pe de altă parte, nu putem spera la un sistem de sănătate robust atât timp cât un medic primar primește 2.800 de lei. Deci, trebuie să transformăm spitalele în fundații ale statului. Schimbându-le regimul de funcționare prin statut de fundație pot împrumuta bani, pot să-și facă extinderi, pot să-și facă dotări. De asemenea, pentru medici trebuie stabilit tarif. Nu poți să plătești, așa cum vă spuneam, un medic primar cu 2.800 de lei. Și atunci, trebuie stabilit: pentru o operație de apendicită un medic încasează 100 de euro, pentru o operație pe cord deschis încasează 9.000 de euro. Va plăti impozite, dar va fi stimulat să rămână în țară. Altfel, nu o să facem nimic, nici medicii nu sunt cointeresați, nici spitalele nu fac față cheltuielilor. Ca să nu mai vorbim de faptul că în momentul față, ca și la educație, sistemul sanitar este departe de a pune în centrul lui interesele bolnavului. Marile interese sunt ale producătorilor de medicamente, ale furnizorilor de aparatură medicală și nicidecum cele ale bolnavului, precum în educație — nu interesele copilului sunt în centrul sistemului de educație. Deci, sunt reforme care trebuie făcute și pe care dacă nu le facem acum, cât de repede, fie că vorbim de problema natalității, de educație sau de sănătate, România își închide viitorul, capacitatea de dezvoltare”, a punctat Băsescu.Nu în ultimul rând, un alt subiect atins de președinte în discursul său a fost reunificarea României cu Republica Moldova, proiect pe care PMP și-l asumă în totalitate.Traian Băsescu a vorbit despre înființarea Ministerului Reunificării dar și despre românizarea Republicii Moldova. În acest sens, președintele PMP, Traian Băsescu, a spus că unificarea Republicii Moldova cu România este un obiectiv de țară realizabil și că va avea loc în cinci-șase ani.El a adăugat că PMP nu consideră acest obiectiv de țară exagerat sau populist, ci mai degrabă vede în unificare o necesitate istorică.La final, președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, s-a declarat convins că PMP va obține multe voturi la Constanța și le-a transmis celor prezenți în sală că exclude orice colaborare cu Partidul Social Democrat.„Cred că vom obține un rezultat bun la Constanța. Un rezultat care să ne permită ca, începând cu data de 12, să intrăm în discuții cu partidele, să găsim o soluție. Cu cine nu se poate găsi soluție și exclud orice participare a noastră? La un guvern condus de PSD, sau cu PSD partid majoritar într-o coaliție. Exclud orice colaborare cu PSD-ul”, a spus Traian Băsescu.El a dat de înțeles că ar putea forma o alianță la guvernare cu Partidul Național Liberal, dar i-a avertizat pe aceștia să nu caute PMP după alegeri, când ar putea fi „prea târziu”.„Este adevărat că și doamna Gorghiu, pe unde poate, strigă că ea nu vrea cu PMP-ul. Mă rog, nu aș vrea să i se întâmple ca la locale, când ne căuta dar prea târziu”, a mai spus fostul președinte al României.