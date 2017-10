„Merg la întâlnirea cu Antonescu cu intenţia de a păstra USL”

„Merg la întâlnirea cu Antonescu cu intenția de a păstra USL”

Premierul Victor Ponta a declarat luni că dorește ca USL să rămână unită și este gata să renunțe la cel de-al patrulea vicepremier dacă este necesar și să se continue ca în 2012.„Merg la întâlnirea cu Crin Antonescu cu intenția de a păstra USL, vreau să îmi exprim satisfacția și mulțumirea pentru faptul că am văzut aseară majoritatea liderilor PNL sunt pentru păstrarea USL, cred că e cea mai înțeleaptă decizie pentru că am pornit împreună și trebuie să continuăm împreună", a spus Ponta la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Întrebat dacă acest lucru înseamnă că va renunța la al patrulea vicepremier, Ponta a spus "sigur". „Cred că apelurile oamenilor înțelepți, și am văzut o propunere de adevărat fost prim ministru a domnului Tăriceanu, să continuăm ca în 2012, să rămânem cu trei vicepremieri, să primim apoi propunerile liberalilor pentru Finanțe, pentru Interne", a menționat premierul.