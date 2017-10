"Membrii UNPR să nu se implice în campania electorală a altui partid"

Senatorul Marian Vasiliev:

„Acum, UNPR este la doi pași de victoria finală. Rămâne doar o chestiune de timp și de procedură. Din acest motiv, fac un apel colegial, dar ferm, către toți președinții organizațiilor județene, municipale, orășenești și comunale ale UNPR să procedeze de urgență la înlocuirea siglelor și însemnelor altor partide de pe sediile UNPR. De asemenea, niciun ales local sau membru UNPR nu se va implica, sub nicio formă, în campania electorală alături de alt partid, până la comunicarea unei decizii oficiale a Biroului Permanent Național”, a spus liderul UNPR, Marian Vasiliev.Cum UNPR a pierdut „trenul” alegerilor parlamentare, deoarece termenul legal de depunere a candidaturilor s-a încheiat, senatorul Marian Vasiliev a precizat că urmează să aibă discuții cu colegii săi pentru susținerea unui partid.„Noi suntem partid de stânga și vom susține un partid de stânga, mai exact PSD. Nu vreau să spun mai multe până ce nu am o discuție cu colegii mei. Am convenit să lucrăm în echipă, va fi o conducere de echipă. În momentul în care vom stabili exact, vom ieși și cu un mesaj de poziționare și de susținere clară”, declara senatorul Marian Vasiliev, la începutul acestei luni, pentru „Cuget Liber”.În altă ordine de idei, la acest moment, președinte al Organizației Județene a UNPR Constanța este George Lipoveanu. El a fost ales și vicepreședinte la nivel național. În plus, UNPR are doi primari, la Saraiu și Pecineaga, și aproximativ 25 de consilieri la nivelul județului Constanța.Mai mulți membri de partid, nemulțumiți cu decizia fostului președinte Valeriu Steriu de a fuziona cu PMP, au convocat, la începutul acestei luni, Conferința Extraordinară a UNPR, ceea ce echivalează cu un Congres al partidului. La acțiune, au răspuns „prezent” 428 de progresiști, în condițiile în care cvorumul era de 420. În cadrul întâlnirii, s-a votat în unanimitate anularea fuziunii cu partidul lui Traian Băsescu. Apoi s-a luat act de plecarea din partid a fostului președinte Valeriu Steriu, după ce acesta a semnat adeziunea la PMP pentru a putea candida. În locul lui a fost ales senatorul de Constanța Marian Vasiliev. După cum am anunțat și în edițiile trecute, Vasiliev a atacat de mai mult timp în instanță fuziunea dintre PMP și UNPR și a solicitat anularea acesteia.