Meleşcanu: "Avem mulţi candidaţi pentru premier, începând cu Tăriceanu"

Meleșcanu: "Avem mulți candidați pentru premier, începând cu Tăriceanu"

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul interimar, Teodor Meleșcanu, spune că „în principiu” își va păstra funcția și în următorul Guvern, dar că acest lucru depinde și de dorința viitorului premier, funcție pentru care ALDE, partidul din care Meleșcanu face parte, are „candidați cu greutate, începând cu președintele partidului”, Călin Popescu Tăriceanu.Întrebat dacă urmează să facă parte și din următorul Guvern, Teodor Meleșcanu a explicat că „în mod normal” va continua pe acest post, el recomandându-se ca un „hibrid foarte potrivit pentru activitatea de ministru de Externe”, potrivit News.ro, citat de Digi 24.„Eu nu m-am dat niciodată în lături când a fost nevoie să îmi servesc țara. Sunt de profesie diplomat, am fost reconvertit în om politic, așa că sunt un fel de hibrid foarte potrivit pentru activitatea de ministru de Externe, care este și politică, dar și profesională. În mod normal, voi continua. Așa cum domnul Tăriceanu a spus, miniștrii ALDE urmează să fie propuși pe aceleași posturi pe care le-au avut. Dar într-un guvern de coaliție au loc negocieri. Este foarte posibil să vină un prim-ministru care să își dorească să facă anumite numiri, de aceea nu pot fi categoric. În principiu însă, da, voi continua mandatul”, a spus Meleșcanu.Diplomatul a explicat și că ALDE are propuneri pentru funcția de premier, una dintre ele fiind cea a lui Călin Popescu Tăriceanu.„Avem mai mulți candidați și aș spune candidați cu greutate, începând cu președintele partidului care are și experiență în domeniu. am ajuns la concluzia că e firesc ca partidul cu cea mai mare pondere în Parlament să fie cel care desemnează candidatul de premier, de aceea decizia a fost să nu venim cu candidaturi de premier”, a mai spus el.