Meleşcanu ar accepta susţinerea ACL dacă Iohannis este declarat incompatibil de ICCJ

Meleșcanu ar accepta susținerea ACL dacă Iohannis este declarat incompatibil de ICCJ

Candidatul independent la Președinție Teodor Meleșcanu spune într-un interviu la RFI că ar accepta să fie susținut de Alianța Creștin Liberală (ACL), dacă președintele PNL, Klaus Iohannis, ar fi declarat incompatibil de ICCJ."Nu mă ascund deloc și am spus-o încă de la depunerea dosarului de candidat la Biroul Electoral Central că eu concep această responsabilitate de președinte ca fiind o funcție de reprezentare a intereselor tuturor românilor. Din acest punct de vedere, evident că nu am niciun fel de probleme, din contră, aș fi bucuros dacă aș putea contribui și eu prin modestele mele posibilități la alegerea unui președinte care să fie sprijinit de partea de centru-dreapta", a afirmat Teodor Meleșcanu la RFI.În opinia lui Teodor Meleșcanu, candidatura lui Klaus Iohannis la Președinție este "șubrezită foarte mult" în prezent: "Sigur că, din păcate, la ora actuală, candidatul Alianței Creștin Liberale are unele dificultăți. Aici nu noi trebuie să ne pronunțăm, justiția poate să-l declare incompatibil sau compatibil, dar chiar și acest simplu fapt șubrezește foarte mult această candidatură, pentru că nu vreau să mă refer la ceilalți competitori ca persoane. Dar din punct de vedere al candidaturii, este o candidatură care nu văd cum ar putea într-o bătălie cu reprezentantul socialiștilor, domnul Victor Ponta, să câștige".