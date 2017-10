Medicul Ion Niculescu se vrea primar la Mangalia

1

Dr . ginecolog NICULESCU ION de la maternitatea din MANGALIA este cel mai mare spagar ever. In afara de faptul ca nu aduce copii pe lume decat prin cezariana si contra cost(350 euro minim), are o atitudine de patron in incinta spiatlului, personalul din sectia materniate fiind la dispozitia lui non stop. Pe langa faptul ca face in fiecare zi sume fabuloase prin spagile pe care le cere mai are si un comportament neadecvat vis-a-vis de paciente pe care le trateaza f urat adresandu-le cuvinte triviale indiferent de statulul social. Va rog sa va sesizati si sa faceti un reportaj la ac spiatl mai ales ca ac individ isi pregateste candidatura pentru orasul Mangalia. Haideti sa nu-l lasam sa castige si sa-si umfle si mai tare punga! Intrebati-l de unde are toate acele bunuri(case, masini) pentru ca nici la cabinete nu-mi amintesc sa-mi fi dat vreun bon. Va multumesc