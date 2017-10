Medgidia iniţiază un program de gestionare a deşeurilor

Medgidia inițiază un program de gestionare a deșeurilor

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația publică locală din Medgidia organizează astăzi intâlnirea Asociației de dezvoltare intercomunitară în cadrul căreia figurează cu statutul de membru 22 de localități din județul Constanța. Asociația a fost înființată în ianuarie 2007 și înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor în luna august a acestui an. La întâlnire participă primari și reprezentanți ai localităților membre ale Asociației de dez-voltare intercomunitară, subiectul principal fiind alocarea de fonduri în vederea întocmirii studiului de oportunitate, caietului de sarcini și regulamentului de funcționare a sistemului integrat de management al deșeurilor. Se preconizează că fondurile alocate de la bugetul asociației se vor ridica la suma de 20.000 euro. Actualul proiect are drept prioritate desființarea rampelor de gunoi neconforme și realizarea unei gropi ecologice în zona Medgidia, în conformitate cu programul regional de gestiune a deșeurilor. Cele 22 de localități vor beneficia de un depozit care implică transportul, valorificarea și eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri. Dacă, în clipa de față, gestionarea deșeurilor se efectuează în mod relativ dezorganizat, în viitor, implementarea sistemului integrat al deșeurilor va permite înființarea unor stații de transfer și a uneia de tratare biologică și valorificare locală.