Medgidia are cel mai activ primar din ţară

Potrivit Eurolink - House of Europe

Medgidia are cel mai activ primar din țară

Primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, a primit luni diploma de excelență pentru cel mai activ lider al autorităților publice locale pentru popularizarea, gestionarea și pregătirea programelor co-finanțate din Fonduri Europene. Edilul constănțean a fost premiat în cadrul galei organizate în încheierea Forumului civic și de afaceri pentru stimularea absorbției fondurilor europene. Forumul a fost organizat de Eurolink - House of Europe în cooperare cu World Trade Center București, sub înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Margareta a României și al Alteței Sale Radu, Principe de Hohenzollern - Veringen. Pentru acordarea premiilor, organizatorii au analizat activitatea din ultimii doi ani a celor nominalizați. Administrația locală din Medgidia a fost recomandată de numeroasele proiecte derulate în această perioadă, prin care au fost atrase fonduri europene. „Primăria Medgidia a pus întotdeauna un accent foarte mare pe lucrul pe proiecte. România trebuie să știe să valorifice oportunitățile financiare pe care i le oferă noul statut de țară membră a Uniunii Europene, lucru pe care de altfel l-am încercat și noi prin accesarea și derularea proiectelor care ne-au recomandat pentru această diplomă. Este o onoare pentru noi să fim în această seară aici și să primim această distincție. Este însă și o provocare și, cu siguranță, ne obligă la mai mult pentru anul viitor. Faptul că am reușit să implementăm și să derulăm atâtea proiecte, este, în primul rând, o dovadă a faptului că medgidienii au înțeles noile standarde la care trebuie să ne adaptăm, în calitate de cetățeni europeni. Tocmai din acest motiv, această diplomă le aparține,în primul rând lor, locuitorilor municipiului Medgidia”, ne-a declarat edilul din Medgidia. Dezbaterile de la World Trade Center au atins și problema susținerii sistemului antreprenorial în cursa pentru accesarea fondurilor structurale, dar și relațiile dintre autoritățile publice și mediul de afaceri privat în contextul derulării unor proiecte cu fonduri europene. Potrivit celor mai mulți dintre vorbitori, autoritățile publice sunt cele mai pregătite în ceea ce privește capacitatea de absorbție a fondurilor europene, dovadă fiind în acest sens primăria Medgidia. În cadrul aceleiași gale a mai primit o diplomă de excelență pentru cea mai activă structură teritorială implicată în campania de informare și consiliere a sectorului IMM și cooperatist și Dumitru Nancu, directorul executiv al OTIMMC Constanța.