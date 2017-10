Mazăre: „Sunt de acord cu eutanasierea câinilor"

1

Interesant...

ce neputincios a ajuns, dintr-o data, primarul... Depinde cum va fi organizata consultarea. Si de cite ori va putea vota un individ.......... Iar pagina aia de internet cind se va organiza? Totusi, problema este pusa gresit. Pe noi nu ne intereseaza ce vor face cu maidanezii. Noi dorim luarea lor de pe strazi. PUNCT. In rest, sa se spele pe cap cu ei. Ca numarul lor a ajuns atit de mare, datorita "milei" lor. Si "neputinte" in fata iubitorilor care aruncau cu borcane in hingheri, sau in lipsa legilor necesare. Asa ca domnul primar sa se gindeasca la eliberarea strazilor, in primul rind. Sigur, si biciclistii au de suferit, si copii, si femeile etc. Dar nu trebuie sa se opreasca la "nu vor oamenii eutanasiere"! Cred ca asta vor decide, in spatele usilor inchise. Ci sa gaseasca solutii -ieftine- pentru eliberarea strazilor! Asta se doreste de la onor conducerea. Nu scuze!