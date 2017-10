Mazăre „se tăvăleşte“ la paintball în aşteptarea procesului privind retrocedările ilegale

Mazăre „se tăvălește“ la paintball în așteptarea procesului privind retrocedările ilegale

Ştire online publicată Marţi, 30 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București a fixat pentru data de 31 martie un nou termen în pro-cesul în care primarul Constanței, Radu Mazăre, este acuzat, alături de alte 36 persoane, de retrocedarea ilegală a unor terenuri. Prezent ieri la o acțiune socială, șeful administrației publice locale constănțene a precizat că se pregătește pentru noul termen și, totodată, că urmează să discute cu avocații săi așa numita strategie de acțiune. Primarul iubitor de zmeu, samba și alte asemenea… pasiuni extreme și mai mult sau mai puțin exotice nu a ratat ocazia de a dezvălui și celelalte „antrenamente” pe care le execută pentru acest proces: jocurile de paintball. Oarecum off topic, dacă luăm în calcul faptul că vorbim, totuși, despre un prejudiciu adus nu doar municipiului Constanța, ci și statului, Mazăre a declarat ieri: „Am fost la împușcături, la paintball, în pădure în Cheile Dobrogei și m-am tăvălit pe acolo. Era să îmi rup ligamentele încrucișate de la genunchi. Păi mă antrenez. Dacă tot mă bat cu Băsescu și cu procurorii lui mă antrenez și prin păduri. Peste tot. Eu duc lupte de gherilă de șase luni și nu duc numai lupte de gherilă urbană, ci trebuie să mă antrenez și prin păduri”. Cu alte cuvinte, atât de previzibila „muniție” a edilului-șef… Nimic nou sub soare. Din noiembrie 2008, Curtea de Apel București a stabilit zeci și zeci de termene pentru acest dosar și de la un an la altul s-a amânat trimiterea sa în judecată pe motiv că nu s-a discutat niciodată fondul cauzei. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpați în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din municipiul Constanța, Mamaia, plajă și faleză, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro (dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța)”, se arată într-un comunicat al DNA.