Mazăre se plânge că ar vrea, dar nu poate

Mai multe instituții publice constănțene i-au trimis, în urmă cu câteva zile, o scrisoare deschisă lui Radu Mazăre, prin care îi solicitau să interzică magazinele de vise în orașul Constanța. Inițiativa a venit din partea șefului Inspectoratului de Stat în Construcții, Gigi Chiru. Demersul a fost susținut și de Aurelian Ivașcu, managerul Spitalului Clinic Eforie Sud, Dionisie Culețu, comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Senol Zevri, directorul Agenției pentru Protecția Mediului, și de Florian Constantin, președintele organizației municipale a PDL. În replică, ieri, edilul Constanței, Radu Mazăre, a organizat o conferință de presă, în care a explicat că ar vrea să închidă magazinele de vise dar nu are nicio bază legală. „Niște pedeliști mi-au trimis o scrisoare deschisă prin care să dau o hotărâre de Consiliu Local prin care să închid magazinele de etnobotanice. Nu am acoperirea legii să fac asta. Ar fi trebuit să trimită acea scrisoare șefilor lor de la București. Eu nu am instrumentul legal să fac așa ceva”, a spus Radu Mazăre. El a mai precizat că, în opinia lui, hotărârile de Consiliu Local date până acum prin alte orașe care interzic magazinele de etnobotanice sunt inaplicabile și pot fi atacate în instanță și anulate. „Ar trebui dată o hotărâre de Guvern prin care aceste substanțe să fie interzise. Primăria nu dă autorizații de funcționare decât pentru restaurante, nu și pentru magazine”, a mai adăugat Mazăre. La rândul ei, Marcela Enache, secretarul Primăriei Constanța, a confirmat cele susținute de Radu Mazăre. „Nu avem nicio competență să dăm o astfel de hotărâre. La Brașov, hotărârea Consiliului Local a fost deja atacată în instanță, iar primarul este acuzat de abuz de putere”, a explicat Marcela Enache.