Mazăre scade în sondaje. Chiru îi suflă în ceafă

5

MAZARE PRIMAR !

pt toti cei care il critica pe Mazare: este foarte clar ca faceti parte din pdl dc?... pt ca iar va mint si va promit marea cu sarea ...TREZITI-VA oameni buni macar acum .nu va ajuns cat v-au taiat din salarii?nu vedeti in ce hal a ajuns tara asta?.... pt ca ajuta batranii EL spre deosebire de altii da pachete la TOTI pensionarii orasului in fiecare luna a anului nu ca altii doar in timplul camapaniei ! Nu aveti parinti ?va convenit cand le-au taiat din pensii knd nu le ajungeau banii de medicamente? GANDITI INAINTE SA COMENTATI ! SI MAI ALES INAINTE SA VOTATI !,nu votati pt 50lei si o galeata o umbrela....dc nu va ganditi la viitoru vostru ,viitoru copiilor vostri ,dc nu va ganditi la zona in care traiti ?...traim in zona turistica amintiti-va cum era mamaia inainte de a deveni Mazare primar.....tineretul si pensionarii sunt alaturi de actualul si viitorul primar.