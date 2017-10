Iar se plânge

Mazăre s-a întors cu chef de „miloagă“ din Caraibe

Întors, recent, dintr-o vacanță de o lună de zile în Caraibe, primarul Constanței, Radu Mazăre, și-a adus aminte de cei care l-au ales în fruntea urbei și a organizat o conferință de presă pentru a le transmite câteva mesaje. Așa cum era de așteptat, edilul nu a făcut altceva decât să se plângă că nu are bani suficienți la bugetul local, de parcă ar fi singurul primar atins de criză, care nu mai primește fonduri ca în anii trecuți. De exemplu, în aceeași situație este și colegul său de partid, primarul din localitatea Peștera, Valentin Vrabie, care nu a primit bani suficienți de la Consiliul Județean Constanța, condus de Nicușor Constantinescu. Chiar și în aceste condiții, primarul din Peștera a știut cum să gestioneze banii, ba chiar a avut excedent de 870 de mii de lei la încheierea anului 2010, lucru care nu s-a întâmplat în „ograda” lui Mazăre. „Un adevărat primar știe să-și arate iscusința atunci când nu sunt bani suficienți, nu când are totul la picioare. Dar ca să reușesc și să ajung la aceste rezultate pozitive, eu am muncit”, a spus Valentin Vrabie. Bani, canci, Primărie canci! În aceste împrejurări, pentru că nu mai știe cum să se descurce singur, deoarece sacul a ajuns la fund, Radu Mazăre a declarat, ieri, că va realiza un sondaj în urma căruia cetățenii să fie chestionați cu privire la prioritățile cheltuielilor din bugetul Primăriei Constanța. „Anul 2011 va fi catastrofal din punct de vedere al bugetului. Doar 130 de milioane de euro este prognoza pe acest an, comparativ cu 225 cât am avut în 2007, când am făcut investiții. Impozitul pe salarii a fost redus de Guvern cu 11%, bani care se duc la București”, a declarat Radu Mazăre. Acesta a mai precizat faptul că în acest an sunt mai puțini bani decât în 2006 când au fost 150 de milioane de euro. „Bani canci, Primărie canci! În aceste condiții cotoioase vreau să aflu părerea constănțenilor, să vedem unde ducem banii ăștia puțini pe care îi avem”, a concluzionat primarul Constanței. Redactorii Cuget Liber au luat deja pulsul constănțenilor, mulți dintre ei fiind prea preocupați de problemele personale ca să mai acorde importanță și celor venite din partea unui primar care mai mult se plimbă prin țări străine, decât să îi primească în audiențe atunci când au nevoie. „Eu l-am ales primar și nu mă interesează dacă are bani sau nu, să facă ce a promis. În campanie s-a lăudat că o să facă și o să dreagă, fără să spună dacă are cu ce. Acum vine și se plânge că nu-i dă Boc bani și de aceea nu are cu ce. Nu înțeleg atitudinea lui de miloagă”, ne-a spus unul dintre constănțeni.