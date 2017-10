Mazăre pretinde că nu e „curvă politică“, dar după eşec bagă „capul la cutie“

Mazăre pretinde că nu e „curvă politică“, dar după eșec bagă „capul la cutie“

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a declarat ieri, înaintea ședinței Consiliului Local Municipal Constanța, că nu va pleca în Brazilia, așa cum a anunțat în campania electorală, ca un soi de lobby pentru Mircea Geoană și ca un șantaj emoțional în relația sa cu electoratul constănțean. Dezamăgit și mâhnit, așa cum el însuși s-a declarat din cauza rezultatului alegerilor prezidențiale, primarul Mazăre a dat din umeri atunci când a fost întrebat de ce l-au preferat constănțenii pe Traian Băsescu în locul său. Al său, și nu al lui Mircea Geoană, căci să nu uităm faptul că pesediștii constănțeni au mizat mai mult pe capitalul de imagine al lui Mazăre, și mai puțin pe cel al can-didatului cunoscut sub numele de „prostănacul”. Astfel, pesedistul a precizat că va pleca definitiv în Brazilia atunci când va dori el, dar că, dacă va lua aceas-tă decizie, o va lua în funcție de cum vor decurge lucrurile în lunile următoare și că, în orice caz, nu va dispărea „în neant”: „Le-am spus (n.r. - primarilor, la ședința de marți) că dacă voi lua decizia să plec o voi lua în funcție de cum decurg lucrurile și nu voi dispărea în neant și o să-i anunț, în așa fel încât să știe oamenii ce au de făcut”. În opinia lui Mazăre, „e o chestiune de luni de zile” până când va hotărî dacă va lua sau nu, definitiv și irevocabil, drumul Braziliei. El a explicat, însă, că decizia nu are nicio legătură cu PSD-ul, ci cu Guvernul și cu președintele Traian Băsescu și mai ales cu ce i se va întâmpla lui personal. Cu toate că s-a declarat sceptic în ceea ce privește succesul cererii depuse de PSD la Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor de duminică, Mazăre n-a avut nicio rezervă în a da exemple de fraudă electorală marca PD-L. Atunci, însă, când a fost întrebat dacă are dovezi clare, incontestabile, înregistrări sau alte mărturii, șeful administrației publice locale a precizat: „Eu nu sunt polițist. Eu nu pot să fac anchetă și nici nu pot să filmez în direct atunci când vine și dă banul sau adună buletinele”. În aceeași ordine de idei, primarul a dat câteva exemple pe care el le consideră dovada unei fraude clare, de genul „cum vă explicați dumneavoastră că într-un bloc, spre exemplu, a votat tot blocul și tot blocul a votat, 95%, cu Băsescu?”. Păi dacă Mazăre ar merge pe același principiu care sfidează logica (căci de unde să știe el cu cine au votat oamenii?) ar putea să explice și de ce, la o scară mai largă decât scara de bloc, 70% dintre cetățenii care au votat la locale l-au ales pe el în funcția de primar al Constanței. Nu în ultimul rând, edilul-șef a insistat asupra ideii că va bate, în calitate de om politic, în retragere: „Deocamdată nu mă mai interesează politica. Poate că eu înțeleg lucrurile greșit și mă retrag. Capul la cutie!”. Cât despre informațiile vehiculate, potrivit cărora i s-ar fi propus intrarea în PD-L, pesedistul a replicat că nu există o astfel de propunere și că nu îl interesează, nu o va lua în calcul. În aceeași ordine de idei, întrebat dacă s-a gândit vreodată să iasă din PSD, Mazăre a explicat că eventuala sa plecare în Brazilia nu are legătură cu PSD-ul pentru că el nu e „curvă politică”. „Eu nu sunt curvă. Nu sunt curvă politică”. Atitudinea de „cap la cutie” și mișcarea de retragere din prim planul politicii pesediste este, fără doar și poate, atitudinea unui politician puternic care, zice el sus și tare, nu e curvă. Și asta ulterior unui eșec electoral care doare.