MAZĂRE: "Maidanezii din CONSTANŢA vor fi eutanasiaţi". Când şi cât va plăti Primăria pentru un singur câine

MAZĂRE: "Maidanezii din CONSTANȚA vor fi eutanasiați". Când și cât va plăti Primăria pentru un singur câine

Primarula declarat, ieri, că legea privind câinii fără stăpân va fi aplicată în Constanța de la data de 1 ianuarie 2014, până atunci urmând să fie publicate și normele de aplicare a legii. Edilul a mai precizat că, în următoarea perioadă, va fi organizată o licitație pentru desemnarea firmei care se va ocupa de câinii fără stăpâni.„Probabil o să începem să aplicăm legea de la 1 ianuarie, pe bugetul anului viitor. Am discutat ca să găsim bani pentru așa ceva, o să ne apucăm să facem o nouă licitație care să fie exact în concordanță cu legea, cu prins, cu ținut două săptămâni, cu eutanasiat și să nu avem discuții că de ce am prelungit contractul actual”, a spus Mazăre. El a precizat că estimează ca într-un an și jumătate numărul câinilor fără stăpân de pe străzile Constanței să se reducă la zero.Primarul a spus că în urma unor calcule preliminare municipalitatea va cheltui 100 de euro pentru întreținerea unui maidanez timp de două săptămâni, perioadă după care este eutanasiat dacă nu va fi adoptat între timp. Edilul a mai adăugat că nu intenționează să țină câinii în adăpost mai mult decât prevede legea pentru că banii cheltuiți cu aceștia pot fi dați persoanelor nevoiașe. „La 100 euro pe două săptămâni, pe o lună de zile ca să adăpostesc un câine ar însemna 200 de euro. 200 de euro mi se pare că e pe undeva venitul mediu, să fim serioși mai bine iau banii ăștia și îi dau oamenilor”, a spus Mazăre.El consideră că nu este în regulă ca oamenii să aibă mustrări de conștiință doar cu omorârea câinilor, nu și cu a altor animale sacrificate pentru consum. „Mie nu-mi plac fariseii. Știu că ne plac animalele, știu că ți-e milă de el, că nu e normal să-l omori, că avem suflet, dar când mâncăm mieii ăia care se uită cu privirea blândă la noi nu mai avem nicio problemă. Umplem mațul, stăm cu el în sus și gâfâim și pe ăia i-am omorât și nu mai avem nicio mustrare de conștiință. Avem probleme de conștiință numai cu câinii, nu e în regulă”, a mai afirmat Mazăre.Potrivit viceprimarului Decebal Făgădău, în municipiul Constanța se estimează că sunt aproximativ 10.000 de câini fără stăpân, fiind luați în calcul doar cei de pe domeniul public, nu și maidanezii de pe platforma industrială, din zona portură sau din curțile firme-lor, numărul total al maidanezilor din Constanța fiind posibil să ajungă la 20.000.Primarul Mangaliei,, a avut o întâlnire cu ONG-urile din lo-calitate pentru a dezbate problema câinilor fără stăpân din oraș. În cadrul discuțiilor, reprezentanții ONG-urilor, alături de câțiva iubitori de animale, prezenți la întrevedere, au fost de acord cu propunerea edilului, privind declanșarea unei campanii publice de adopție a câinilor comunitari de pe teritoriul municipiului.„Sunt de acord cu adopția câinilor, dacă toți ne dorim sincer acest lucru. Însă, dacă nu avem și sprijinul dumneavoastră în acest sens, suntem nevoiți să alegem varianta eutanasierii. Până atunci, căutăm soluții de identificare a unei ferme dezafectate unde ar exista spațiu suficient pentru amenajarea unui adăpost de capacitate mare. Anumite ONG-uri din oraș ne-au recomandat amenajarea unui adăpost care ar fi costat municipalitatea 200.000 de euro doar pentru o capacitate de 400 de locuri. Primăria Mangalia nu dispune de sumele acestea pentru o asemenea cauză. Cu acești bani putem să ajutăm pensionarii, copiii cu dizabilități și alte categorii defavorizate”, a spus primarul Cristian Radu.Totodată, s-a mai stabilit ca în cazul găsirii locației pentru un adăpost, ONG-urile să suporte costurile pentru cuști și să se găsească soluții pentru prețul sterilizării. „Dacă prețul sterilizării câinilor este același cu cel al eutanasierii, prefer să îi sterilizăm”, a mai precizat Cristian Radu.