Mazăre le-a vorbit elevilor de la Colegiul „Eminescu” despre… chinurile sale

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a participat, ieri, la deschiderea anului școlar 2009-2010, la Colegiul Național „Eminescu”. Edilul a oferit o inconfundabilă mostră de educație, mărturisindu-le celor prezenți la eveniment că a fost un copil chinuit de școală. Ei, ăsta da mesaj! Numai bun de comunicat în prima zi de școală unor copii de șapte ani și unor adolescenți care, așa cum am putut constata la fața locului, acordau festivității atenția pe care o acordă Kate Moss podiumului de modă. Dar exact aceeași atenție. „Știți de ce nu-mi plăcea școala? Nu-mi plăcea pentru că începea dimineața. Nu-mi plăcea că erau lungi orele”, a sunat mărturisirea primarului. „Am înțeles că, la voi, direcțiunea a făcut speech-uri scurte, n-a vorbit ca politicienii mult de tot. Mă bucur că am venit aicea și că mă primiți atât de cald și am venit cu drag”, și-a continuat el mesajul, fără să-i omită pe politruci. El, Radu Mazăre, unul dintre puținii politicieni prezenți ieri la o festivitate de început de an, în contextul în care învățământul românesc traversează, poate, cea mai tulbure perioadă de după 1989. „Ce să vă mai zic?”, a continuat primarul, de parcă până atunci îi obosise pe elevi cu sfaturi. „Am să vă spun așa, pentru că sunteți mai mari. Nu vorbesc acum pentru ăștia mici. Ăștia mici, voi trebuie să învățați pentru c-așa trebuie. Mă chinuia (sic!) mama și școala. Mama mă chinuia să-nvăț și școala mă chinuia că trebuie să-nvăț. Da’ trebuia să-nvăț, că dac-ajungeam mare, ajungeam nătărău. Nu puteam să mai am mașinuțe, nu puteam să mai am jucării”. Iată, așadar, discursul unui primar, cuvintele care au stors ieri, la Colegiul „Eminescu”, sute de aplauze din partea elevilor căzuți vremelnic în admirația unui… chinuit de școală. Mai mult, iată de ce aduceri aminte beneficiază elevii constănțeni, aceiași pe care o controversată lege a educației vrea să îi pună pe primul loc, în scopul de a le crea premisele unei educații dacă nu desăvârșite, măcar perfectibile. Și pentru că Mazăre nu se dezminte niciodată, el i-a sfătuit, totuși, pe elevi, să aibă grijă cum îmbină școala cu distracția: „Celor care sunteți mai mari vreau să vă zic că tre’ s-aveți grijă: școala-i școală, știu că vă ocupați de ea, da’ trebuie să aveți grijă de distracție, cum o faceți. Să n-o luați prea pe alături. E bine să aveți distracție, da’ știți voi la ce mă refer. În rest… vă învață profesorii”. Nu, nu știm. La ce s-o fi referit primarul Constanței? Amintim prezența, la eveniment, și a inspectorului general Petrică Miu, al cărui discurs nu a constituit un subiect de interes pentru elevi. De fapt, nici măcar pentru cei câțiva părinți prezenți la eveniment. Deh, primarul urbei avea o ședință foto în mijlocul școlăreilor. P.S.: Mazăre a venit însoțit de viceprimarul Gabi Stan care, amintindu-și de primul an de liceu, s-a descris fiind… „cam prostănac”.