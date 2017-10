Mazăre îşi pune cenuşă-n cap

Mazăre își pune cenușă-n cap

Primarul Constanței își cere scuze. Nu într-o prezentare de modă, nu într-o ediție e emi-siunii lui Măruță, ci într-o scrisoare dată ieri publicității de, culmea!, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța. Da, da, Primăria are, totuși, un purtător de cuvânt, care se face util acum. Astfel, într-un document intitulat „Scrisoare de scuze și explicare a gestului său, remisă organizațiilor evreiești care s-au simțit lezate și vexate de apariția în uniforma de general Wehrmacht, trimisă de primarul Constanței, Radu Mazăre”, edilul își cere scuze pentru apariția sa într-o uniformă de ofițer al Wehrmacht-ului, în contextul unei prezentări de modă din data de 18 iulie, apariție care a scandalizat presa și opinia publică din Europa și nu numai și care a provocat indignarea profundă a evreilor și organizațiilor evreiești de pretutindeni. În scrisoarea pe care o semnează, primarul menționează și relațiile „strânse și cordiale” pe care le are și în plan personal, și în calitate de edil cu cetățenii israelieni, companiile și reprezentanții comunității israeliene. Ba mai mult, Mazăre nu uită să specifice: apariția sa „a avut loc în cadrul unui eveniment artistic”, ceea ce, din punct de vedere legal, constituie o portiță pentru cei care aleg să se afișeze într-o uniformă germană asociată nazismului. „În încheiere, doresc să-mi exprim încă o dată regretul față de cei care s-au simțit lezați de apariția mea din cadrul evenimentului de modă de la Mamaia și să subliniez faptul că nu am împărtășit și nu împărtășesc ideile naționaliste, fasciste sau antisemite, singura mea intenție fiind aceea de a omagia curajul unui ofițer care, într-un stat polițienesc, a luptat împotriva dictatorului Hitler”, se mai arată în epistola primarului.