Mazăre intră în atenţia presei internaţionale ca „general nazist“

Mazăre intră în atenția presei internaționale ca „general nazist“

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a „mărșăluit”, sâmbătă seara, în cadrul unei prezentări de modă, într-o uniformă de ofițer german, alături de fiul său, îmbrăcat în ordonanță. Fiul său minor. Costum de ofițer din armata germană care, însă, avea însemnele svasticii pe curea. Deci… țara piere, se poartă nazismul. Și asta în contextul în care, subliniem, România a participat, și ea, chiar dacă nu a recunoscut oficial acest lucru decât în 2004, la Holocaust. Apariția primarului Constanței, îndelung comentată de presa locală și centrală, a depășit însă granițele țării, astfel că, la începutul acestei săptămâni, agențiile de presă și publicațiile din Italia, Croația, Bulgaria, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Rusia și Franța au scris despre „generalul nazist” Radu Mazăre, despre un „primar român” care „jignește evreii după ce a defilat în uniforma de nazist”, despre „un oficial cunoscut pentru acțiunile sale extravagante”. Agenția France Presse (AFP) a relatat inclusiv despre reacția Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, care a solicitat procurorului general, Laura Codruța Kovesi, dar și liderului național al PSD, Mircea Geoană, să intervină în acest caz pentru a impune măsurile de rigoare. „Indiferent dacă se află sub incidența legii, acest gest este plin de semnificații negative. Nu orice comportament poate fi încadrat la teribilism, pentru că domnul Radu Mazăre este o persoană publică și, dacă a îmbrăcat o vestimentație cu accente naziste, dă un semnal cu un impact puternic la nivel local. Este gravă situația în care s-a așezat, mai ales că l-a implicat și pe fiul său”, a comentat cazul și Alexandru Florian, președintele executiv al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Precizăm totodată că agenția Reuters face, în contextul materialului care se referă la Mazăre, mențiuni despre amploarea Holocaustului românesc și despre întârzierea cu care acest fenomen a fost recunoscut oficial de autoritățile române: „Purtarea uniformelor naziste este ilegală în România, țară care a negat că ar fi participat la Holocaust până în 2004, atunci când a acceptat concluziile unei comisii internaționale, potrivit căreia autoritățile române au ucis în jur de 380.000 de evrei, pe teritoriile aflate sub controlul lor”. Explicațiile lui Mazăre vizavi de apariția sa? A fost inspirat de filmul „Operațiunea Valkyrie”, „în care un colonel din armata germană se străduia să scape Germania de un dictator nebun”. Mai mult, ideea de a defila în această uniformă i-a aparținut. „Eu am vrut să mă îmbrac în ofițer al Wehrmachtului, mi s-a părut foarte frumoasă uniforma și am admirat întotdeauna organizarea riguroasă a armatei germane”. Rigoare? Rigoare. Dar svastica a fost acolo tot timpul. Chiar dacă de dimensiuni reduse, însemnul asociat pretutindeni în lume armatei care a ucis evreii a „tronat” pe centura curelei purtate de primarul pesedist. Mai exact, cotidianul „Evenimentul zilei” a sesizat că pe centura primarului Constanței era un vultur care avea în gheare o svastică. „N-am văzut-o”, a venit imediat explicația edilului tomitan. Moartea care… nu se vede Interesant de remarcat este, însă, ca există voci, oficiali, instituții care susțin că inclusiv ofițeri și soldați ai Wehrmachtului au participat la asasinarea evreilor români. Astfel, potrivit informațiilor furnizate de agenția Hotnews, Radu Ioanid, Directorul Diviziei de Programe Arhivistice Internaționale din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington a declarat că „la Iași, în iunie 1941, alături de unități ale jandarmeriei române au participat la asasinatele evreilor romani, ofițeri și soldați ai Wermacht-ului”. În acest sens, în opinia lui Ioanid, „ceea ce a făcut primarul Mazăre la Mamaia este o insultă grosolană la adresa victimelor Holocaustului, la adresa tuturor celor persecutați și asasinați de statul german: evrei, prizonieri politici, romi, membrii anumitor grupuri religioase”. Cât despre uniformă, același director din cadrul Muzeului Holocaustului a specificat: „Uniforma în sine este un simbol nazist. Ea a fost abolită după război de statele succesoare ale celui de-al III-lea Reich”. Constănțenii reacționează Reacțiile nu au întârziat să apară nici în rândul societății civile din Constanța, care s-a declarat indignată de gestul șefului administrației publice locale și, în același timp, președinte al Organizației Județene a PSD Constanța. Astfel, pe adresa de mail a redacției „Cuget liber”, a venit și punctul de vedere al unui constănțean care speră ca instituțiile din România să se autosesizeze. Redăm, în cele ce urmează, textul integral: „Stimați Domni, Sunt cetățean al Constanței Roșii. Dar nu am știut până acum că este și nazistă. Într-o „paradă de modă” desfășurată la Constanța, primarul Constanței, Radu Mazăre, a defilat cu uniforma nazistă. Cu siguranță că evenimentul va avea și repercusiuni internaționale. Este jignitor și umilitor pentru poporul român să fie judecat de acest individ numit Mazăre. Faptul că a reînviat uniforma și pasul de defilare nazist este foarte grav. Dar și mai grave mi s-au părut afirmațiile sale, pe postul B1 TV, 20 Iulie 2009, orele 15:30, când spunea, fără nici o responsabilitate că «da’ ce e așa de grav, ȘI ARMATA ROMÂNĂ UCIDE CIVILI ÎN AFGANISTAN». Încheiat citatul. O asemenea afirmație, cu consecințe extrem de grave pe plan intern și internațional, din partea unei persoane publice nu ar trebui să rămână fără consecințe penale. Parcă treaba cu uciderea civililor am mai auzit-o și pe la Al-Qaida. Sper ca Ministerul Apărării și cel de Externe, ca și Procuratura să se autosesizeze. Dacă nu, înseamnă că nu trăim într-un stat de drept, iar oricine poate afirma ce vrea, chiar și împotriva propriului său popor și a propriei sale Armate”. Un fel de scuze Întrebat ieri, la Constanța, cum comentează reacțiile presei și ale opiniei publice naționale și internaționale vizavi de apariția sa, în uniformă de ofițer german, în contextul defilării de modă, Mazăre a încercat să minimalizeze efectul: „Nu este chiar un val de reacții. Eu am fost foarte clar și am văzut că cei care au dorit să transmită mesajul meu l-au transmis. Eu am interpretat rolul unui ofițer care lupta împotriva lui Hitler. Acum, sigur sunt unii care s-au simțit deranjați, eu îmi cer scuze în fața lor, n-am vrut în nici un caz să agresez pe cineva. Vreau să vă zic mai mult, că în Constanța sau orașul Constanța este locul din România în care sunt concentrate cele mai multe investiții israeliene”.