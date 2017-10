Mazăre îi pune condiţii Elenei Udrea

Pentru cedarea Cazinoului Constanța

Mazăre îi pune condiții Elenei Udrea

Consilierii locali au votat, ieri, proiectul de hotărâre prin care Cazinoul din Constanța trece din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Până să voteze această hotărâre, consilierii au mai adăugat un amendament care cuprinde două condiții.Una dintre condiții vizează ca reprezentanții MDRT conduși de Elena Udrea să preia Cazinoul printr-o hotărâre de Guvern în termen de trei luni de la aprobarea hotărârii de ieri.Cea de-a doua condiție vizează ca lucrările de reabilitare a Cazinoului să înceapă în termen de un an de la data hotărârii de Guvern prin care Cazinoul va trece la MDTR. În ceea ce privește termenul în care Cazinoul să fie reabilitat, consilierii nu au avut pretenții, fiind conștienți că acest lucru nu se poate realiza așaușor.„Am venit în întâmpinarea cererii MDRT de preluare a Cazinoului. În trei luni, trebuie emisă o hotărâre de guvern ca să-l preia - dacă nu se emite, înseamnă că sunt neserioși -, iar într-un an de când l-au preluat, trebuie să înceapă reparațiile. Dacă nu încep reparațiile, atunci revine la noi și o să facem ce știm noi, adică o să-l vindem ca să-l repare investitorii”, a declarat, după ședința de Consiliu Local, primarul Constanței, Radu Ma-zăre.Pe de altă parte, el a adăugat că, dacă lucrurile vor decurge normal, după reparații, Cazinoul va reveni administrației locale, care intenționează să îl închi-rieze unei firme care să îi redea obiectivul inițial, acela de Cazino care va adăposti restaurante și baruri.v v vMinistrul Dezvoltării și Turis-mului, Elena Udrea, a declarat, ieri, că primarul Radu Mazăre a reușit să cheltuiască doar câteva procente din fondurile europene pe care le are la dispoziție și că acestea îi vor fi retrase în septembrie dacă nu „face ceva cu ele”.„Ar trebui să se grăbească, pentru că, în septembrie, îi retragem toate fondurile dacă nu face ceva cu ele”, a spus Elena Udrea. Ea a afirmat că Primăria Constanța a reușit să cheltuiască doar trei milioane de euro din totalul de 91 de milioane de euro pe care Constanța le are la dispoziție din fonduri europene.Elena Udrea a făcut aceste afirmații în contextul referirilor la reabilitarea Cazinoului din Constanța - trecut prin vot al CL la MDRT - despre care a spus că ar putea fi făcută fie cu fonduri din bugetul MDRT, fie din fondurile europene aflate la dispoziția Primăriei Constanța.„Mă bucur că ne-a fost predat Cazinoul din Constanța. Putem face reabilitarea prin Compania Națională de Investiții. Am identificat și altă posibilitate, în urma vizitei derulate în Constanța. Am decis să îi dăm posibilitatea să realizeze reabilitarea Cazinoului prin fonduri europene. Dacă nu fac nimic cu fondurile, i le retragem până în septembrie. Dacă vine cu proiect, noi sprijinim proiectul, dacă nu, începem procedurile și îl reabilităm cu bani de la MDRT. Ulterior, el se va întoarce spre administrarea Primă-riei Constanța pentru introducerea lui în circuitul turistic”, a afirmat Elena Udrea.