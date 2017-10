"Mazăre goneşte turiştii de pe litoralul românesc pe cel bulgăresc"

2

nu mazare ii goneste

nu mazare este cel care goneste turistii la bulgari ci mizeria crunta in care se afla litoralul nostru. oricine a fost la bulgari va povesti cu entuziasm modul in care au fost tratati, preturi scazute, curatenie, respect, etc. ce vedem in mamaia: mizerie,mizerie, mizerie, etc. in mamaia te simti ca in satra de tigani.cand toti guzganii, fosti bisnitari, actuali patroni vor intelege ca turismul inseamna respect, moralitate, crearea unor conditii omenesti de cazare, masa, timp liber, etc. poate ca atunci si litoralul romanesc va atrage turisti. cand esti tratat cu sila, cand esti jecmanit, cand mizeria te inconjoara, cand esti inconjurat de manele, saorme, porumb nu poti sa nu alegi linistea, respectul, curatenia. dle. prefect, vizitati bulgaria, fiti sincer cu dvs. si comparati. doar daca va mintiti sau aveti probleme psihice veti spune ca suntem mai presus de bulgari. si eu recomand turistilor romani bulgaria(curatenie, respect, moralitate, tratament impecabil, preturi scazute).