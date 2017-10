„Mazăre e disperat“

5

Pretul apei

Ce-mi place mie mai mult si mai mult la toti care joaca rolul de contracandidati ai mumieisida si ai butoiuluistalinskaya e ca toti spun poezii si nici unul nu spune nimic de ceea ce ii arde mai tare pe toti constantenii: pretul criminal al APEI POTABILE care e de aproape trei ori mai mare decit in alte judete; -pretul APEI DE CANALIZARE care e de peste doua ori mai mare decit pretul APEI POTABILE in alte judete, ceea ce e strigator la cer, deci de 5-6 ori mai mare decit pretul apei de canalizare in alte judete(!!!); -cantitatea de apa de canalizare care e egala cu cantitatea de apa potabila, ceea ce se numeste TILHARIE PE FATA.