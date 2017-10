Dacă nu ești o „muhaia“

Mazăre, du-te în Brazilia! Hai, pa!

Cu puțină vreme în urmă, Radu Mazăre îl numea pe Laurențiu Marin, directorul Apelor Române Dobrogea, „o muhaia”, pentru că nu și-a dat demisia din funcție odată cu ceilalți pesediști, la indicațiile șefului de partid, pentru a dovedi că „pesediștii nu țin de ciolan”. După același principiu, însuși președintele PSD Constanța a spus constănțenilor că va renunța la funcția de primar și va pleca în Brazilia dacă Băsescu iese iarăși președinte. A pus această declarație pe afișe și bannere imense care au împânzit orașul, pentru a-și șantaja cumva electoratul fidel și a-l face să-și transfere voturile către Mircea Geoană. A dat, deci, ÎN SCRIS constănțenilor că va demisiona din funcția de primar și va pleca în Brazilia dacă PSD pierde alegerile prezidențiale. Și PSD a pierdut. Este timpul ca Radu Mazăre să arate dacă are onoare, dacă este sau nu „o muhaia” și să facă ce a spus și a scris. Dacă nu ține de ciolan. „Cuget Liber” a făcut o mică documentare și îi pune la dispoziție informații legate de călătoria proiectată: Cel mai ieftin ar fi să plece chiar astăzi, 8 decembrie, cu doar 1199 Euro (circa 5035 lei), un zbor cu trei escale: cursa Lufthansa 3413 pleacă la 14.30, ajunge la 16.10 la Frankfurt, apoi la 17.55, la Londra, unde are o escală mai lungă, de trei ore, continuă cu TAM Linhas Aereas, care aterizează mâine la 7.00, la Sao Paolo și ajunge la 10.30 la Rio de Janeiro. Dacă Radu Mazăre vrea să mai amâne momentul în care ne va arăta că are cuvânt, există 22 de zboruri în data de 15 decembrie, de la aeroportul „Henri Coandă” București la Aeroportul Internațional Rio de Janeiro. Pentru varianta numai dus, un bilet adult, cu taxe: cea mai ieftină este cursa - TAROM + TAM Linhas Aeras – plecare la 09:55 - 5.434,19 lei. Durează 28 de ore, se schimbă avionul la Londra, pe Heathrow. Cea mai scumpă este cursa Austrian Airlines + Air France - plecare la 18:00 - 21.506,45 lei. Durează 17 ore și 30 minute, schimbă la Viena, cu escală la Paris Charles de Gaulle. De fapt, dacă vedem demisia scrisă și semnată, cred că ne riscăm și să facem o chetă ca să-i plătim biletul, că doar e sărac, așa scrie în declarația de avere…