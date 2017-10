Mazăre dă din bugetul Constanţei 200.000 de lei pentru Vrancea şi Buzău

4

Primar RADU STEFAN MAZARE

"Mormonule de serviciu" vezi ca te contrazici singur. Sa nu uiti un lucru,cea mai buna minciuna este adevarul netrunchiat.Iti mai aduci aminte ce text a fost afisat pe toate autobuzele noi aduse in Constanta prin anul 2004 ? Iti spun eu: "PROGRAMUL DE REABILITARE A TRANSPORTULUI PUBLIC-Primar RADU STEFAN MAZARE. Mai jos cu litere marunte statea scris:Consiliul Local Constanta.Pai cum vine asta bre omule ? Iti spun eu.Cand vin procurorii, Mazare se ascunde in spatele votacilor din Sfatul Popular,cand vin alegerile votacii din Sfatul Popular se aliniaza in spatele lui Mazare.Jocul asta se numeste leapsa politica si se joaca in trei: Mazare,procuror si Sfatul Popular Orasanesc.